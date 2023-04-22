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Президент України підписав закон про деколонізацію топонімів

Ольга Журавльова
1 год. тому

Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 квітня, підписав закон, який забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що пропагують або символізують Росію. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Новий закон набуде чинності з наступного дня після опублікування в парламентському виданні "Голос України".

Він забороняє присвоювати топонімам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

"Слідом за декомунізацією має відбутися деімперіалізація чи деколонізація та повне відновлення української історично-національної топоніміки, спотвореної до невпізнанності і стертої з нашої мапи колишнім тоталітарним режимом", - йшлося у пояснювальній записці до законопроєкту.

В Україні почали масово перейменовувати міста та вулиці ще в 2015 році. Це було частиною процесу декомунізації, яка регулюється окремим законом і не торкається назв, пов'язаних із Росією. З початком повномасштабного російського вторгнення цей процес актуалізувався і в багатьох регіонах уже перейменували сотні назв, пов'язаних з РФ.

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