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Загалом у Києві вже перейменували 288 міських об'єктівФото: Natalia Vlasenko/DW
СуспільствоУкраїна

У Києві дерусифікували площу і вулицю Льва Толстого

Валерій Сааков
52 хв. тому

У рамках дерусифікації з назв вулиць, площ і проспектів Києва зникнуть Толстой, Цвєтаєва, Гагарін і Перов, вирішили в Київраді.

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Київська міська рада ухвалила подальші заходи дерусифікації. На засіданні в четвер, 23 березня, вирішили перейменувати низку вулиць і площ, що досі називалися на честь російських або радянських діячів, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Нові назви отримають ще 16 київських вулиць, площ, проспектів і бульвар, зокрема:

  • площа Льва Толстого стане площею Українських Героїв,
  • вулиця Льва Толстого називатиметься вулицею гетьмана Павла Скоропадського,
  • проспект Юрія Гагаріна іменуватиметься проспектом Леоніда Каденюка,
  • проспект Визволителів стане проспектом Георгія Нарбута,
  • бульвар Перова перейменували на проспект Воскресенський,
  • вулиця Марини Цвєтаєвої називатиметься вулицею Олександри Екстер,
  • вулиця Суздальська отримала назву вулиці Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів, поінформував мер.

Як повідомлялося, на початку цього року оприлюднили результати онлайн-опитування киян, у якому їх прохали визначитися щодо нових назв задля дерусифікації низки станції столичного метро.

У лютому депутати Київради повернули площі Перемоги історичну назву Галицька, а проспекту Перемоги - Берестейський.

21 березня Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати геограчним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

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