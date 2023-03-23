Загалом у Києві вже перейменували 288 міських об'єктівФото: Natalia Vlasenko/DW
СуспільствоУкраїна
У Києві дерусифікували площу і вулицю Льва Толстого
Валерій Сааков
52 хв. тому
У рамках дерусифікації з назв вулиць, площ і проспектів Києва зникнуть Толстой, Цвєтаєва, Гагарін і Перов, вирішили в Київраді.
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Київська міська рада ухвалила подальші заходи дерусифікації. На засіданні в четвер, 23 березня, вирішили перейменувати низку вулиць і площ, що досі називалися на честь російських або радянських діячів, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Нові назви отримають ще 16 київських вулиць, площ, проспектів і бульвар, зокрема:
площа Льва Толстого стане площею Українських Героїв,
вулиця Льва Толстого називатиметься вулицею гетьмана Павла Скоропадського,
проспект Юрія Гагаріна іменуватиметься проспектом Леоніда Каденюка,
проспект Визволителів стане проспектом Георгія Нарбута,
бульвар Перова перейменували на проспект Воскресенський,
вулиця Марини Цвєтаєвої називатиметься вулицею Олександри Екстер,
вулиця Суздальська отримала назву вулиці Олекси Гірника.
Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів, поінформував мер.
21 березня Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати геограчним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".