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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський доручив вивчити питання перейменування Росії

Роман Губа
1 год. тому

Президент відреагував на петицію громадян щодо перейменування РФ на "Московію", яка набрала необхідних 25 тисяч голосів.

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Президент України Володимир Зеленський надав відповідь на петицію щодо перейменування Росії на Московію. У петиції, яка була зареєстрована 23 листопада минулого року, пропонується змінити назви країни "Росії" та "Російська Федерація" на "Московія" та "Московська Федерація" відповідно. Причиною для цього вказується "перекручення історії" та "привласнення назви Русь директивами Петра I, Катерини II, Сталіна, істориків, які служили на благо Кремля".

Як зазначає авторка петиції Валерія Шахворостова, "називаючи Росію Росією, ми легалізуємо її брехню та підтверджуємо, що згодні з її версією історії". На її думку, це було б потужним інформаційним ходом на міжнародному рівні.

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що назви географічних об’єктів регулюють законом України "Про географічні назви". Також президент України підкреслив, що "порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки". Через це Зеленський звернувся до прем'єр-міністра України "з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ".

Петиції до Зеленського в дії

Кілька попередніх петицій до Зеленського вже втілювали в життя. Так, улітку його просили запровадити тест з української мови, історії та законодавства для тих, хто бажає отримати громадянство України. У відповіді на петицію Зеленський зауважив, що це потребуватиме законодавчого врегулювання, тому звернувся до уряду з проханням опрацювати питання. Згодом Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, яким умовою прийняття до громадянства запроваджується складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою. 18 жовтня Верховна Рада підтримала документ за основу.

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У травні у відповідь петицію про запровадження візового режиму з Росією Зеленський визнав його нагальність та надіслав Шмигалю лист з проханням опрацювати це питання. На початку липня уряд України запровадив візовий режим з РФ.

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