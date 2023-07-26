Реконструкція "Батьківщини-матері": без української сталі

Герб України на щиті монумента "Батьківщина-мати" у Києві виготовлять з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам. Про це ввечері вівторка, 25 липня, повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України.

"Сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи, додали в мінкульті.

При цьому у відомстві переконують, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту, і вартість металу залишається незміннoю - 400 тисяч гривень. Загальна ж вартість реалізація проєкту обійдеться в 28 мільйонів гривень, втім ці витрати покриють не за рахунок бюджетних коштів, а завдяки підтримці донорів.

Тризуб замість серпа і молота

Герб України планується встановити на монумент 24 серпня. Елементи ж планувалося виготовлять із нержавіючої сталі "Запоріжсталі", частину - з металу закордонного виробника. При чому метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент "Батьківщина-мати".

Нагадаємо, у липні минулого року в додатку "Дія" пройшло опитування від мінкульту щодо долі радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". В ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. 85 відсотків з них підтримали пропозицію замінити його на герб України.

"Батьківщина-мати", розміщена з 1981 року на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.