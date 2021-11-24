 Україна проводить військові навчання на кордоні з Білоруссю та на півдні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

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Новини

Україна проводить військові навчання на кордоні з Білоруссю та на півдні

Спеціальну прикордонну операцію проводять на кордоні з Білоруссю. На Миколаївщині ж тренуються з застосуванням Bayraktar та Javelin.

Українські військові (архівне фото)

Українські військові (архівне фото)

На кордоні з Білоруссю у вівторок, 23 листопада, розпочалася прикордонна операція "Полісся", яка проводиться Державною прикордонною службою України спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції та збройними силами України. Також на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області відбуваються тренування військових із застосуванням Bayraktar та Javelin.

На кордоні з Білоруссю "нарощують охорону"

Операція "Полісся" проводиться з метою нарощення охорони та захисту українського кордону, аби не допустити міграційної кризи та протидії протиправній діяльності, зазначила пресслужба прикордонної служби.

"Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів. В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, як зазначила пресслужба, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки кордону. Зокрема, будуть виставлені контрольні пости на автомобільних дорогах та здійснюватимеьтся патрулювання, перевірка автобусних та залізничних станцій.     

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Тренування на полігоні "Широкий лан"

В Миколаївській області, на полігоні "Широкий лан", збройні сили України проводять тренування з комплексним застосуванням високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння, зокрема розвідувально-ударних комплексів Bayraktar і протитанкових ракетних комплексів Javelin, повідомляє пресслужба українського міністерства оборони. 

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Спільно з міністром оборони України Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенантом Валерієм Залужним ці тренування 23 листопада відвідали посли Канади Лариса Галадза та Швеції Тобіас Тиберг, а також військові аташе Канади, США і Туреччини.

 

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