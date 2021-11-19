Україна готова застосовувати зброю в разі загрози на кордоні з Білоруссю - МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що українські прикордонники та правоохоронці зможуть застосовувати вогнепальну зброю у разі загрози їхньому життю через агресивні дії ймовірних порушників білорусько-українського кордону. Про це він повідомив у п'ятницю, 19 листопада, під час години запитань до уряду в парламенті.

"Ми розуміємо, що в разі загроз життю та здоров'ю прикордонників та правоохоронців ми будемо застосовувати всі передбачені законом засоби захисту, зокрема вогнепальну зброю", - цитує Монастирського агенція "Інтерфакс". Він додав, що силовики застосовуватимуть тактику "ешелонного прикриття" державного кордону: перший склад якого буде лише з захисними засобами, а другий - зі спеціальними засобами та зброєю.

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Міністр наголосив, що ставити прикордонників здовж 1084 кілометрів державного кордону з Білоруссю не збираються, натомість треба "визначити базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону впродовж 30-60 хвилин". Водночас, за словами Монастирського, наразі ситуація на кордоні України і Білорусі є стабільною та контрольованою.

У прикордонних з Білоруссю областях України можуть ввести НС

Міністр наголосив, що українська влада має бути готовою до запровадження надзвичайного стану в прикордонних з Білоруссю областях. Наразі, за його словами, такої необхідності немає.

Монастирський додав, що для уникнення можливої ескалації на кордоні з Білоруссю, правоохоронці обстежили прикордонні території та визначили найбільш уразливі ділянки кордону. В цих місцях до чергувань залучили авіацію МВС - 15 вертольотів, два літаки та 44 безпілотники. Крім того силовики провели навчання, під час яких відпрацьовували можливі сценарії розвитку ситуації. "За два тижні відбудуться польові навчання спільно з міністерством оборони, щоб відпрацювати конкретні сценарії можливого напливу мігрантів", - цитує Монастирського агенція "Укрінформ".

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17 мільярдів на облаштування кордону України з Білоруссю та РФ

За словами міністра, для облаштування захисних споруд на кордонах з Білоруссю та Росією знадобиться 17 мільярдів гривень з бюджету 2022 року.

Нагадаємо, 18 листопада, Верховна Рада України розширила повноваження прикордонників і визначила, за яких умов вони мають право використовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю та бойову техніку. Напередодні в Раді національної безпеки і оборони повідомили, що Україна готується до "різних сценаріїв" через ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема і до перенаправлення потоку біженців та мігрантів у бік України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, те, що нині відбувається на кордоні - "не гуманітарна криза, а чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на українському кордоні". Станом на середину листопада, за даними РНБО України, на кордоні Білорусі перебували близько 16 тисяч біженців та мігрантів із Близького Сходу, Азії та Африки.