Київ анонсував купівлю нової партії безпілотників у Туреччини

Міністерство оборони наступного року закупить у Туреччини нову партію безпілотних літальних апаратів Bayrаktar для потреб української армії, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayrаktar. Ми додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayrаktar, наголошую. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України", - цитує слова Резнікова пресслужба міністерства оборони у п'ятницю, 12 листопада.

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За словами голови відомства, дрони Bayrаktar будуть застосовуватися, "оскільки ми маємо захищати нашу незалежність, зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що Збройні сили перебувають у постійній готовності "до застосування ударного дрона у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ".

Безпілотники Bayraktar в Україні

Раніше в українському МЗС повідомили, що українські компанії "Мотор січ" та "Івченко-Прогрес" постачатимуть двигуни для безпілотників турецької компанії Baykar Makina. Однак ішлося про виготовлення літальних апаратів Akinci та MIUS.

Водночас Україна з 2018 року закуповує у Bayraktar Makina безпілотники Bayraktar TB2, які можуть виконувати розвідувальні та бойові функції. Наприкінці вересня сторони підписали меморандум про будівництво у Київській області також навчально-випробувального центру для обслуговування безпілотників Bayraktar.

26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі для "змушення ворога до припинення вогню". Це викликало хвилю реакцій за кордоном. Невдовзі після цього Стамбул закликав Київ не називати придбані безпілотники турецькими. На початку листопада посол у Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують запустити власне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar.