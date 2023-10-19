Україна отримуватиме ATACMS на постійній основі - Кулеба

США регулярно постачатимуть ЗСУ ракети ATACMS, заявив Кулеба. Він натякнув, що Україна може отримати модифікації більшого радіусу дії. Винищувачі F-16, за його прогнозом, з'являться в країні у першій половині 2024.

Міністр закордонних України Дмитро Кулеба заявив у четвер, 19 жовтня, що Збройні сили України (ЗСУ) отримуватимуть балістичні ракети ATACMS від США на постійній основі.

"Це - прямий результат домовленості президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня", - заявив міністр в ефірі телеканалу "1+1".

Кулеба також натякнув, що Україна може отримати модифікації цих ракет більшого радіусу дії. Наразі ЗСУ передали ATACMS, які здатні вражати цілі на максимальній відстані у 165 кілометрів. При цьому інші модифікації можуть досягати відстані близько 300 кілометрів.

"Ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли, в своєму розпорядженні. Тепер ітиметься тільки про розширення кількості, дальності, модифікацій і все інше", - заявив він. Напередодні американське видання The New York Times повідомило, що наразі США передали Україні близько 20 ATACMS.

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Винищувачі F-16 будуть в Україні в першій половині 2024

Кулеба також розповів, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з термінами навчань пілотів на цих літаках.

"Щойно пілоти завершать навчання - а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього - літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі, - це завершення тренування пілотів і підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, - десь перша половина наступного року", - сказав він.

Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Данія надасть 19 літаків, перші - навесні. Нідерланди зможуть дати до 42 винищувачів, а Норвегія - до 10, хоча строки передачі ще не узгоджені. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась.

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