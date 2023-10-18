США передали Україні близько 20 ракет ATACMS – ЗМІ

За даними джерел NYT, Вашингтон передав Києву близько 20 ракет з обмеженим радіусом дії та з умовою не застосовувати їх на території РФ.

Сполучені Штати Америки передали Києву близько 20 далекобійних ракет ATACMS з умовою не застосовувати їх для ударів по території Росії. Про це пише видання The New York Times у вівторок, 17 жовтня, з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За словами одного зі співрозмовників видання, під час першого застосування ракет 17 жовтня Україна вдарила по двох авіабазах на окупованій Росією території. Йдеться про удар по базах у Бердянську й Луганську в ніч на вівторок, 17 жовтня. Сили спеціальних операцій України заявили, що внаслідок атаки було пошкоджено злітно-посадкові смуги і знищено дев'ять гелікоптерів, склад боєприпасів, пускову установку ППО і спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах.

Як наголосили співрозмовники видання, хоча отримані Києвом ракети мають обмежений радіус дії, цього буде достатньо, щоб дістати майже всі основні бази, які Росія використовує для повітряної підтримки і забезпечення військ в Україні.

Як пише видання, версія ракети ATACMS, надіслана Києву, - це касетний боєприпас, який розкидає 950 невеликих бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Це вже другий тип касетної зброї, яку США передали Україні. У липні Вашингтон почав постачати Києву 155-міліметрові артилерійські снаряди, кожен з яких містить 72 боєприпаси меншого розміру, призначені для знищення бронетехніки та живої сили противника.

Передачу партії ракети ATACMS тримали в таємниці через побоювання, що Росія може атакувати її під час транспортування в Україну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати противника зненацька, заначає видання.

В Білому домі підтвердили передачу Україні ATACMS

Офіційно постачання ATACMS підтвердили і в Білому домі. "Ми вважаємо, що ці ATACMS забезпечать значне посилення бойових спроможностей України без ризику для нашої військової готовності", - заявила речниця Ради національної безпеки Едріенн Уотсон 17 жовтня, пише AFP. Вона уточнила, що поставлені Україні ракети мають радіус дії 165 кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський напередодні у традиційному вечірньому зверненні висловив Вашингтону "особливу подяку". За його словами, ATACMS спрацювали "дуже точно".

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що передача Україні ATACMS - це нібито "помилка" США, і що наявність цих ракет нібито не зможе змінити ситуацію на лінії зіткнення сторін, пише російська агенція "Интерфакс".

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