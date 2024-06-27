Україна отримала €1,9 млрд від ЄС в межах Ukraine Facility

Від початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги.

Державний бюджет України отримав транш безумовного фінансування (Pre - financing) від Європейського Союзу в розмірі 1,9 мільярди євро в рамках інструменту Ukraine Facility. Про це у четвер, 27 червня, повідомила пресслужба міністерства фінансів України.

Як зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко, від початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги. "Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни”, - додав він.

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Україна та ЄС нещодавно підписали угоду загальним обсягом 27 мільярдів євро на 2024-2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility.

Наступні транші в межах інструменту Київ отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у плані України.