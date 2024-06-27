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Безпекова угода з Україною: в Брюсселі стартує саміт ЄС

Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

У Брюсселі стартує дводенний саміт лідерів ЄС, на якому мають підписати безпекову угоду між Україною та Євросоюзом. Для підписання угоди на саміт має прибути президент Володимир Зеленський.

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Прапори ЄС та України
Прапори ЄС та УкраїниФото: Arnd Wiegmann/REUTERS

У Брюсселі у четвер, 27 червня, стартує дводенний саміт лідерів Європейського Союзу, на якому мають підписати безпекову угоду між Україною та ЄС. Для підписання документу на саміт має прибути президент Володимир Зеленський.

Раніше у ЗМІ було опубліковано попередній варіант тексту угоди, за якою Євросоюз візьме на себе зобов'язання продовжити постачання зброї, вишкіл військових Збройних сил України (ЗСУ) та іншу допомогу на довгі роки.

Угода закріпить зобов'язання допомагати Україні в дев'яти сферах безпекової політики. У проєкті документа зазначається, що зобов'язання ЄС залишатимуться чинними "доти, доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях", і будуть переглянуті щонайпізніше через 10 років. У документі не уточнюється сума або кількість майбутньої допомоги. 

Затвердження трьох ключових посад у ЄС

На саміті в Брюсселі також планується затвердити пакетну угоду щодо розподілу вищих посад в Євросоюзі, передає агентство dpa.

Зокрема, передбачається висунення нинішньої президентки Єврокомісії  Урсули фон дер Ляєн  (Ursula von der Leyen) на другий термін. Наступним президентом Європейської Ради має стати колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, а новим главою зовнішньополітичного відомства ЄС - прем'єрка Естонії  Кая Каллас.

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Після висунення лідерами ЄС фон дер Ляєн має бути обрана до складу комісії більшістю голосів у Європарламенті протягом найближчих тижнів. Законодавчий орган ЄС також має затвердити Каллас на посаду керівника зовнішньої політики ЄС. Коста не потребує схвалення парламенту, щоб обійняти посаду президента Європейської Ради.

Лідери ЄС також мають намір обговорити на саміті війну між Ізраїлем і ХАМАС, фінансування оборонної промисловості, економічну конкурентоспроможність, а також ухвалити  стратегічний порядок денний на наступні п'ять років.

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