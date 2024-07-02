Україна намагається збільшити імпорт електрики з ЄС

Україна повністю вибирає обсяг імпорту електроенергії, який погоджено з ЄС, а уряд працює над збільшенням цього показника, заявив президент Зеленський.

Україна повністю вибирає обсяг імпорту електроенергії, який погоджено з Європейським Союзом, а уряд працює над збільшенням цього показника. Про це у вівторок, 2 липня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою", - заявив президент.

Також Зеленський повідомив про те, що заслухав доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо заходів захисту енергооб'єктів. "Активний захист, РЕБ і все інше. Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну", - зазначив президент.

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За словами Зеленського, він доручив віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову на наступному засіданні Ставки головнокомандувача презентувати аналіз по операторах звʼязку стосовно того, "що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключень електрики та хто з операторів зв'язку не дотримується відповідних рішень".

Також очільник держави повідомив про доручення міністру енергетики Герману Галущенку "буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення". "Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - заявив він.

Серед інших доручень Зеленського - міністру оборони Рустему Умєрову, який зараз перебуває в США з візитом, "отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи Patriot, про які є домовленість із партнерами".

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