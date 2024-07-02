США нададуть Україні військової допомоги ще на $2,3 млрд

США незабаром оголосять надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки, яка включатиме протитанкову зброю та ракети до систем протиповітряної оборони, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму 2,3 мільярда доларів, яка включатиме протитанкову зброю, ракети для Patriot та інших систем протиповітряної оборони (ППО). Як повідомляє AP у вівторок, 2 липня, про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

За словами Остіна, допомога буде надана через президентські повноваження, які дозволяють Пентагону брати зброю зі своїх запасів і швидше відправляти її в Україну. Це стане "рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами в Донецькій області".

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"Україна не одна, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці. Разом з близько 50 союзниками і партнерами ми продовжимо надавати критично важливі сили і засоби, необхідні Україні для відсічі російській агресії сьогодні і для стримування російської агресії завтра", - сказав Остін.

Ця заява була зроблена за тиждень до початку саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

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