Україна може призупинити дію безвізу з Ізраїлем - посол

Уже найближчими днями Кабмін може призупинити дію безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. Це - відповідь на зростання числа депортацій Ізраїлем біженців з України, пояснив посол Євген Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук анонсував ймовірне призупинення дії безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. Про це український дипломат заявив понеділок, 21 серпня, у коментарі одному з ізраїльських радіомовників.

За словами українського дипломата, уже найближчим часом уряд України ухвалить остаточне рішення з цього питання.

"Якщо уряд України ухвалить рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія, направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення (...) буде прийнято найближчими днями", - сказав він, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Реакція на депортацію українських біженців

Посол нагадав, що така ініціатива почала розглядатися після стрімкого збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю.

"Наші біженці мають проблеми від самого початку російської агресії. Коли наші біженці, головно жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю, а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках прихистку, то перше з чим вони стикаються - у них забирають паспорт, довго утримують у аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після чого близько 10 відсотків українців відмовляють у в’їзді. Це неприйнятно!" - зазначив очільник диппредставництва.

Він також нагадав, що Ізраїль став єдиною країною, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадила електронні візи для українців.

На тлі цього дипломат запевнив: "Я висловлюю позицію української влади. Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми і його вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо буде стояти питання за мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення щодо мене немає".

"Обов’язок уряду України - піклуватися про своїх людей і не дозволяти утиски прав українців", - резюмував посол.

Призупинення безвізу стосуватиметься хасидів

Також на сторінці посольства України в Ізраїлі оприлюднена заява, в якій зазначається, що у разі призупинення безвізу проблеми із в'їздом до країни можуть виникнути й у хасидів, які традиційно відвідують українське місто Умань у вересні з нагоди єврейського Нового року Рош ха-Шана. Цьогоріч свято відзначатиметься 16-17 вересня.

"Неможливо уявити, що ми робитимемо все необхідне, аби прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком для безпеки та з величезними матеріально-технічними зусиллями, коли з іншого боку - ізраїльський уряд жорстоко поводиться з нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в рамках договору між двома країнами", - наголосив Євген Корнійчук.

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Посол закликає Нетаньяху вирішити проблему

На його переконання, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повинен особисто втрутитися в пошуки виходу з цієї ситуації "якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, включно з Уманню".

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