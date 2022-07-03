 Ізраїль скасував обмеження на в′їзд для українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2022

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Новини

Ізраїль скасував обмеження на в'їзд для українців

Суд в Ізраїлі скасував розпорядження глави МВС Айелет Шакед про позбавлення українців права на безвізовий в'їзд до країни. Візові обмеження запровадили після російського вторгнення в Україну.

Будівля муніципалітету Тель-Авіва, підсвічена кольорами прапора України (фото з архіву)

Будівля муніципалітету Тель-Авіва, підсвічена кольорами прапора України (фото з архіву)

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) у неділю, 3 липня, скасував своєю ухвалою розпорядження міністерки внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, видане після початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомило російськомовне ізраїльське видання NEWSru.co.il. 

В ухвалі Вищого суду справедливості зазначається, що рішення про позбавлення українців можливості в'їжджати до Ізраїлю без віз на період війни "не є законним", зазначає видання.

"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати в Ізраїль на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання", - йдеться в повідомленні. У ньому уточнюється, що суд також зобов'язав відповідача (державу Ізраїль) виплатити судові витрати в розмірі 20 тисяч шекелів. 

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Зазначається, що рішення БАГАЦу набуває чинності з 3 липня. Водночас, NEWSru.co.il наголошує, що безвізовий режим не означає автоматичного дозволу на в'їзд до країни. "При в'їзді до Ізраїлю громадянину країни, з якою існує угода про безвіз, може бути відмовлено у в'їзді. Причиною такої відмови зазвичай є підозра про те, що турист насправді приїхав до Ізраїлю на заробітки", - йдеться у повідомленні.

Зеленський привітав рішення судів

На скасування візових обмежень відреагував президент України Володимир Зеленський . "Вітаю рішення Верховного суду Ізраїлю, яке зобов’язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд громадян України", - написав він у Twitter.

Зеленський наголосив, що саме верховенство права та повага до прав людини вирізняє справжню, розвинену демократію.

Раніше адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала до БАГАЦ петицію проти рішення керівниці МВС Ізраїлю Айелет Шакед обмежити в'їзд українських біженців до Ізраїлю.

Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватися міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України. Посольство України висловило підтримку петиції, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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