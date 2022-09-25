Попри війну: до Умані прибули 23 тисячі паломників-хасидів

Понад 23 тисячі паломників-хасидів прибули до Умані, повідомляє Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ) у неділю, 25 вересня.

"За даними ОЄГУ, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі паломників. Фонд імені Раббі Нахмана спільно з владою якісно організував паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий рівень безпеки", - йдеться в повідомленні. Щоосені в Умань на єврейський Новий рік (Рош га-Шана) з усього світу приїжджають паломники-хасиди, щоб відзначити це свято і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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Влада України та Ізраїлю зверталися до паломників-хасидів з проханням утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана.

"Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов'язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони", - наголошували наприкінці серпня Служба безпеки України та Нацполіція.

Разом з тим в СБУ і Націполіції зазначали, що вживають заходів для "антитерористичної захищеності об'єктів паломництва і маршрутів пересування вірян". Для цього, як стверджують правоохоронці, проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилили контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

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Українські правоохоронці також попросили хасидів, які наважаться здійснити паломництво, неухильно дотримуватись комендантської години, реагувати на сигнали повітряної тривоги і виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.

Як повідомляла DW, приїжджих в Умані ретельно перевіряє поліція. Автобуси з хасидами заїжджають в місто через окремий блокпост. Потрапити в квартал, де відбувається паломництво, можуть лише хасиди, місцеві, які в ньому проживають, і журналісти. З 19 по 30 вересня по всій Умані заборонили продаж алкоголю.

У перший день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, російські війська нанесли прямий ракетний удар по Умані. Тоді загинув щонайменше один цивільний, 23 дістали поранень. На початку серпня над Уманню була збита російська ракета. Від уламків загинула одна людина, ще одну було поранено.