Удар РФ по Україні: близько 20 загиблих, пів сотні поранених

В Україні внаслідок ракетної атаки Росії 8 липня загинули, за попередніми даними, 20 людей, близько 50 поранені, повідомило МВС.

В Україні станом на 12:07 понеділка, 8 липня, внаслідок ракетної атаки РФ загинули близько 20 людей, 50 поранені, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям. Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинули близько 20 людей, близько пів сотні - поранено", - зазначив він у Telegram.

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У Кривому Розі - 10 загиблих, у Дніпрі - пошкоджена багатоповерхівка

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 10 людей, поранені ще 31, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Декілька влучань. У тому числі - по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", - зазначи він.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністраці (ОВА) Сергій Лисак додав, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, було понівечене СТО. Також голова ОВА повідомив про поранених в місті.

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Точна кількість поранених та загиблих в "Охматдиті" невідома

Точна кількість поранених і загиблих внаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві невідома, про що у дописі у Facebook заявив президент Володимир Зеленський.

"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоров'я тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", - заявив президент.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що пацієнтів дитячої лікарні евакуюють в комунальні лікарні міста, а також додав, що внаслідок ракетного удару є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі столиці. "Пошкоджені під'їзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", - заявив мер.