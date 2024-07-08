Ракетна атака на Київ: щонайменше семеро загиблих

Вранці 8 липня у Києві лунають вибухи, влучання у дитячий медзаклад в центрі. Українські повітряні сили повідомляють і про ракетну атаку на Дніпро.

Вранці у понеділок, 8 липня, про сімох загиблих після ракетної атаки на Київ повідомляє глава Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. "Уточнення даних. Станом на цю хвилину, попередньо, відомо про п’ятьох загиблих. Інформація уточнюється", - написав Попко в Telegram об 11.30 за київським часом. Об 11.54 Попко повідомив про сімох загиблих. Також наразі відомо про 11 постраждалих.

Незадовго до цього у Києві лунали вибухи. Бригади медиків прямують у Солом'янський район української столиці, повідомив мер Віталій Кличко. Також міський голова повідомив про вибух у Шевченківському районі міста.

"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - зазначив Кличко.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що у Києві внаслідок російського ракетного удару зафіксовано падіння уламків у шести районах: Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Протиповітряна оборона працює й у Київській області. "Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. ... Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про ракету, яка прямує на Дніпро. Місцеві ЗМІ у Дніпрі, а також у Кривому Розі повідомляють про вибухи.

За даними ПС ЗСУ, ідеться про запуск Росією "кинжалів".

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