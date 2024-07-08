РФ била по Україні 40 ракетами, ушкоджена дитлікарня в Києві

Росія 8 липня випустила по Україні понад 40 ракет, пошкодивши цивільну інфраструктуру, у тому числі дитячу лікарню в Києві.

Росія під час ранкової атаки у понеділок, 8 липня, випустила по Україні понад 40 ракет, пошкодивши цивільну інфраструктуру, в тому числі дитячу лікарню в Києві.

"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Судячи з фото, яке опублікував глава держави, внаслідок атаки було пошкоджено один з корпусів багатопрофільної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував ракетний удар росіян. "Ранок. Година пік. Російські терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ… Вони били по містах, там, де було багато людей. Вони вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид", - зазначив він.

Згодом Єрмак додав, що пошкоджено було саме будівлю "Охматдиту".

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу, а також додав, що внаслідок атаки росіян постраждало 11 людей, 8 із них - в лікарнях.