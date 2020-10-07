У ЄС визначилися, кого покарають за отруєння Навального

Представники країн-членів ЄС домовилися у Брюсселі в середу, 14 жовтня, запровадити санкції проти шести осіб та однієї організації з Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляють інформагенції dpa та AFP з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС.

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Ці санкції передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу та замороження активів. Тепер їх мають формально схвалити країни-члени за письмовою процедурою. Санкції можуть набути чинності вже найближчими днями. Імена підсанкційних осіб мають опублікувати в офіційному віснику ЄС 15 жовтня, зазначило джерело агентства AFP.

За даними джерел, серед підсанкційних осіб є й співробітники апарату спецслужби РФ, підсанкційна організація - Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій.

Санкції ініціювали спільно Німеччина та Франція

Ініціаторами цих санкцій є Німеччина та Франція. Вони пояснили такий крок тим, що Росія так і не виконала вимогу про розслідування отруєння Навального. Москва не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння опозиціонера, зазначили глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан у спільній заяві. "А тому ми вважаємо, що немає жодного іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності", - наголосили міністри.

Вони уточнили, що санкції стосуватимуться осіб, які в силу своїх посад "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також однієї установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок".

Раніше експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального. Сам він у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Опозиціонер уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

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