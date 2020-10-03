У ЄС домовилися про санкції щодо Росії через отруєння Навального

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу домовилися щодо запровадження санкцій щодо Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Згоди досягнуто на проведеній у понеділок, 12 жовтня, в Люксембурзі зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу.

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Дипломати, зокрема, погодились розпочати підготовку до запровадження обмежувальних заходів щодо Росії, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на європейських дипломатів. Як повідомляється, європейські урядовці погодили в цілому німецького-французький план щодо відповідних санкційних заходів.

Раніше Німеччина і Франція спільно запропонували нові санкції через відмову Росії виконати заклики щодо повного та прозорого розслідування злочину.

Як наголошувалося в одній із заяв, Росія досі не надала достовірного пояснення замаху на опозиційного політика. Тож у ЄС вважають, що "немає іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, окрім участі й відповідальності Росії", цитує dpa.

Згідно з раніше озвученими планами Парижа та Берліна, обмежувальні заходи мають стосуватися осіб, "які з огляду на свою службову діяльність вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародно-правових норм", а також "установи, що бере участь в програмі "Новачок".

Як зазначає інформагенція AFP, що так само посилається на неназвані джерела, конкретні рішення щодо самих санкцій мають розробити відповідні органи Євросоюзу.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив в Люксембурзі, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що отруєння Навального є порушенням Конвенції про хімічну зброю. Тож це не має залишитися без наслідків.

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