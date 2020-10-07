Лавров пригрозив ЄС припиненням діалогу

Росія буде змушена припинити спілкування з Євросоюзом, якщо в Брюсселі не розуміють необхідності взаємоповажного діалогу з Москвою. Про це заявив у вівторок, 13 жовтня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу на майданчику міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

"Ті люди, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповажної розмови... Напевно, ми повинні на якийсь час просто припинити з ними спілкуватися, тим більше що Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen, президентка Євокомісії. - Ред.) заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить", - цитує главу російської дипломатії "Інтерфакс". "Так тому й бути, якщо вони цього хочуть", - наголосив Лавров.

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На його думку, Євросоюз поводить себе неналежним чином у випадку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального. Сергій Лавров розповів, що 13 жовтня під час розмови з верховним представником ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем висловив йому російське бачення ситуації, що склалася, і назвав зарозумілим ставлення ЄС до РФ. У Москві хочуть зрозуміти, "чи можна взагалі будь-який бізнес вести з ЄС в нинішніх умовах", зазначив Лавров і додав, що Росії треба припинити орієнтуватися на європейських партнерів, "міряти себе тим самим аршином" і озиратися на їхні оцінки.

Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу домовилися щодо запровадження санкцій щодо Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цю пропозицію висловили раніше Німеччина та Франція через відмову Росії виконати заклики щодо повного та прозорого розслідування злочину. Як наголошувалося в одній із заяв, Росія досі не надала достовірного пояснення замаху на опозиційного політика. Тож у ЄС вважають, що "немає іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, окрім участі й відповідальності Росії".