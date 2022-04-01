У російському Бєлгороді після складу боєприпасів горить нафтобаза - ЗМІ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину 31 березня.

DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня (час київський).

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Антивоєнний мітинг у Нідерландах

Латвія заборонила використання символіки V і Z на публічних заходах, оскільки та "прославляє російську військову агресію проти України та військові злочини". Відповідний закон латвійський парламент ухвалив у цілому 31 березня. Він передбачає штраф у 400 євро для фізичних осіб і 3200 євро - для юридичних за публічну демонстрацію символів. Заборона не стосується випадків, коли метою не є виправдання чи прославлення таких злочинів.

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

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Росія продовжує часткове відведення військ з півночі Київської області до кордону з Білоруссю, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України. "Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Facebook. У деяких окупованих районах російські військові намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунки в рублях, пише генштаб.

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Російські військові завдають ударів по зерносховищах на сході України. Агенція Reuters опублікувала фото, отримані від влади США, з двома будівлями,які ще в січні були неушкодженими, а у березні на них з'явилися кратери, що могли утворитися внаслідок влучення снаряду. За словами американського високопосадовця, станом на кінець березня щонайменше шість сховищ були пошкоджені внаслідок російських ударів. "Безрозсудне ушкодження Росією цих зерносховищ - яскравий приклад того, як Путінська війна позначається прямо на цивільних в Україні та створює загрозу продовольчій безпеці в усьому світі", - цитує його видання.

У Бєлгороді в РФ після складу боєприпасів горить нафтобаза - ЗМІ

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Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на нафтобазі в російському місті Бєлгород, яке розташоване неподалік кордону з Україною. Вони публікують фото й відео начебто з місця події та пишуть про двох постраждалих працівників із посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

29 березня російські ЗМІ заявляли про вибухи на складі боєприпасів у військовому містечку в Бєлгородській області РФ. Попередньою причиною вибухів місцева влада називала пожежу через людський фактор.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "не сприятиме проїзду через свою територію іноземних терористів, які прямують до України". Відповідний допис Пашинян поширив у соцмережі Twitter.

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Щоб забезпечити підкріплення військ РФ, які проводять агресивну війну проти України, Росія сформує три батальйонні тактичні групи (БТГр) з числа військовослужбовців, котрі досі базувалися в невизнаних республіках Абхазія і Південна Осетія. Це випливає із повідомлення британської військової розвідки, опублікованого в ніч на 1 квітня, у соцмережі Twitter. За даними міноборони Сполученого Королівства, до цих БТГр увійдуть від 1200 до 2000 військовослужбовців. "Украй малоймовірно, що Росія планувала заздалегідь забезпечити підкріплення у такий спосіб. Це вказує на несподівані втрати, з якими Росія зіткнулася під час вторгнення", - наголошується у твіті.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) заявив після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), що виступає проти запровадження ембарго на закупівлю газу в Росії. "Санкції мають сенс, тільки коли вони б'ють по тому, кого вони мають послабити, а не по тому, хто їх запроваджує", - цитує політика австрійська газета Kronen Zeitung. Негаммер наголосив: "Це жахливе відчуття - залежати від російського газу". "Але моя робота полягає в тому, щоб забезпечити надійність постачання", - додав він.

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Французький актор Жерар Депардьє, який 2013 року одержав російське громадянство, заявив, що війна проти України стала "безумним і неприйнятним ексцесом" президента РФ Володимира Путіна. Утім, Депардьє переконаний, що населення Росії відповідальності за поведінку Путіна не несе. Актор повідомив також, що пожертвує всі доходи від трьох запланованих на початку квітня виступів у Театрі Єлисейських полів на користь жертв війни в Україні.

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Влада США вкотре закликала американських громадян негайно залишити територію Росії та України. "Ми застерігаємо громадян США, що співробітники російських державних служб безпеки як у Росії, так і в Україні можуть виокремлювати громадян США за ознакою їхнього громадянства", - наголосив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу ввечері 31 березня. "Ми повторно заявляємо, що всі громадяни США, які перебувають у Росії та в Україні, мають негайно залишити ці країни", - додав він.

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МАГАТЕ готується направити групу експертів для оцінки ситуації навколо сховища ядерних відходів на Чорнобильській АЕС. "МАГАТЕ провадить тісні консультації з українською владою щодо направлення першої місії Агентства з надання допомоги та підтримки в (Чорнобиль. - Ред.) у найближчі кілька днів", - йдеться у заяві голови організації Маріано Гроссі. Раніше українська сторона заявила, що російські військові залишили об'єкт.

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ЗСУ звільнили 11-ть населених пунктів Херсонщини

Угруповання військ "Південь" повідомило про звільнення від російських окупантів 11-ти населених пунктів Херсонщини. Це, зокрема, Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове. "Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці угруповання військ "Південь".

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Футбольний клуб Manchester City повідомив, що у його складі тренується колишній гравець клубу "Торпедо" (Москва), українець Андрій Кравчук. Спортсмен розірвав контракт із російським клубом після початку війни Росії проти України та приїхав до Великобританії у статусі біженця.

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Влада Франції заморозила право власності на два вертольоти, що належать російському бізнесменові Алішеру Усманову, який перебуває під санкціями, повідомив 31 березня журнал Forbes. Йдеться про моделі Airbus Helicopters H175 з хвостовим номером M-DLBR та Eurocopter EC155 з хвостовим номером M-DLBA. Перший гелікоптер був заарештований 22 березня на Лазуровому березі Франції, а другий - 25 березня в Монако, пише видання.

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Зеленський покарав двох генералів СБУ, позбавивши їх генеральського звання. Про це президент України розповів у своєму підсумковому відеозверненні. За словами Зеленського, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Наумова Андрія Олеговича та ексначальника управління СБУ у Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича. Цих осіб глава держави назвав "антигероями", які присягнули українському народові, але зрадили присязі.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола перебуває в Україні й прямує до Києва. Політикиня поширила в соцмережі Twitter світлину, де вона стоїть поблизу пасажирського вагона "Укрзалізниці" з підписом "На шляху до Києва".

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У підсумковому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна тримається набагато довше, ніж на це розраховували в Росії. "Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили - три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що підписав указ про нагородження 136 військових, 40 з яких посмертно.