У новорічну ніч Росія атакувала рекордною кількістю дронів

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття ППО рекордної кількості "шахедів", якими РФ атакувала Україну в ніч на 1 січня. Відомо про "прильоти" в Одесі, Львові, Дніпрі, на Миколаївщині.

У ніч з 31 грудня на 1 січня Росія застосувала проти України рекордну кількість ударних дронів типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом РФ випустила 90 безпілотників. Українська протиповітряна оборона (ППО) знищила 87 з них. Це також рекорд для української ППО, зазначили у Повітряних силах.

Переважна більшість "шахедів" атакувала південь України - понад 60, розповіла в ефірі національного телемарафону речниця оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталя Гуменюк.

В Одесі відомо про п'ять локацій з прямим "прильотом" або влучанням уламків збитих цілей. Пошкоджені щонайменше три багатоповерхівки. Загинув 15-річний хлопець. Троє людей госпіталізовані з пораненнями та опіками. В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

На Миколаївщині внаслідок влучання дрона зайнялась пожежа на інфраструктурному об'єкті. За даними голови ОВА Віталія Кіма, постраждалих немає.

У Дніпрі безпілотник поцілив по одному з підприємств, через що виникла пожежа, написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Як повідомлялося, під ударом росіян був і захід України. У Львові "шахеди" влучили в університет Бандери і музей Шухевича.

На Хмельниччині госпіталізували дитину з відкритим пораненням грудного відділу хребта внаслідок атаки, повідомили в ОВА.

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