Масований удар РФ 29 грудня: у Києві вже 28 загиблих

1 січня в Києві - день жалоби за жертвами масованого удару, якого Росія завдала по Україні 29 грудня.

Кількість жертв у Києві внаслідок масованого удару РФ по Україні 29 грудня зросла вже до 28 осіб.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація в понеділок, 1 січня, рятувальники виявили під завалами ще чотири тіла загиблих. Згодом деблокували ще одне.

Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі відомо про 30 поранених.

Цей удар РФ став найбільшим за кількістю жертв серед мирних мешканців української столиці, повідомив напередодні мер Києва Віталій Кличко.

1 січня місцева влада оголосила у Києві днем жалоби за загиблими. Так само день жалоби оголосили в Дніпрі, Одесі та Запоріжжі, які Росія також атакувала 29 грудня.

Загалом того дня РФ випустила по Україні понад 150 ракет і дронів. Протиповітряна оборона знищила 114 з них. Станом на 1 січня відомо про понад 50 загиблих і 160 поранених.