Львів: дрони влучили в університет Бандери і музей Шухевича

У ніч на 1 січня Росія била "шахедами" по університету, в якому навчався Степан Бандера, та по музею Романа Шухевича у Львові.

У Новорічну ніч російські ударні дрони Shahed влучили в два об'єкти національної пам'яті у Львові: в університет у Дублянах, у якому 100 років тому навчався один з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степан Бандера, та в музей генерал-хорунжого Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича на Білогорщі.

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - написав мер Львова Андрій Садовий у Telegram в понеділок, 1 січня - день народження Бандери.

Внаслідок падіння уламків "шахеда" загорівся дах гуртожитку. Рятувальники ліквідували пожежу в університеті. Потерпілих немає, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У музеї Шухевича також виникла пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника. Пострааждалих немає, але музей повністю знищений.

Як повідомлялося, під час нічної атаки РФ "шахед" поцілив у багатоповерхівку в Одесі. Там є загиблий та потерпілі.