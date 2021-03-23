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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Шухевич".
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Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відокремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.
Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.