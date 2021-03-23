Роман Шухевич

Андрій Бондар: Політика пам'яті між революцією та війною

"В майбутнє ведуть не лише герої та жертви, а історія України ХХ століття зводиться не лише до історії ОУН-УПА, як усіх нас нині хочуть переконати", - Андрій Бондар, спеціально для DW.