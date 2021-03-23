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Роман Шухевич

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Шухевич".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: Це запрограмований конфлікт

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: "Це запрограмований конфлікт" 23.03.2021

Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відокремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі 17.03.2021

Центр Симона Візенталя закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно винести питання щодо стадіону в Тернополі на порядок денний Конгресу ФІФА у травні цього року.
Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича

Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича 10.03.2021

Мер польського Замостя заявив, що його місто відмовляється від спільного проєкту з Тернополем через рішення міськради українського міста присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича.
Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича 09.12.2019

Апеляційний суд Києва скасував рішення нижчої інстанції про незаконність перейменування двох проспектів у Києві, повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.
Інститут національної пам'яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Інститут національної пам'яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича 01.08.2019

Український інститут національної пам'яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві. Дата слухань наразі невідома.
Суд пояснив рішення щодо перейменування проспектів Шухевича і Бандери в Києві

Суд пояснив рішення щодо перейменування проспектів Шухевича і Бандери в Києві 26.06.2019

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили рішення про скасування найменування проспектів Шухевича та Бандери в столиці України порушенням процедури та відсутністю належного обґрунтування.

Андрій Бондар: Політика пам'яті між революцією та війною

Андрій Бондар: Політика пам'яті між революцією та війною 03.06.2017

"В майбутнє ведуть не лише герої та жертви, а історія України ХХ століття зводиться не лише до історії ОУН-УПА, як усіх нас нині хочуть переконати", - Андрій Бондар, спеціально для DW.