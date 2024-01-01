В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, загинув підліток

Одесу в новорічну ніч атакували російські "шахеди". Є п'ять локацій з прямим прильотом або влучанням уламків. Загинув 15-річний хлопець. Є поранені.

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону, є п'ять локацій з прямим "прильотом" або влучанням уламків внаслідок повітряного бою. Зокрема, поцілило в багатоповерхівку.

Відомо про одного загиблого. Серед мешканців є поранені.

Згодом Кіпер уточнив у Telegram, що на Одещині вночі збили 28 дронів, але були й влучання. "Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих безпілотників пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди", - написав він.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Чотирьох людей госпіталізували з пораненнями та опіками. Ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

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Крім того, Кіпер повідомив, що внаслідок влучання спалахнула пожежа в одному з припортових терміналів. Вогонь оперативно приборкали. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, під час масованої комбінованої атаки РФ 29 грудня уламки збитого протиповітряною обороною дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі.

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