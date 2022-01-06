У Німеччині знову зростають показники зараження коронавірусом

Семиденний коефіцієнт зараження SARS-CoV-2 у Німеччині склав 285,9 випадки на 100 тисяч жителів, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у четвер, 6 січня. Днем раніше цей показник становив 258,6 випадки, за тиждень до цього - 207,4 випадки.

За даними RKI, протягом минулої доби зафіксували 64 340 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Це на 21 570 більше, ніж у четвер тижнем раніше, коли було 42 770 випадків.

За минулу добу від легеневого захворювання COVID-19, що спричинене коронавірусом, і його наслідків померли 443 пацієнти (тижнем раніше - 383). У такий спосіб загальна кількість померлих від COVID-19 у Німеччині досягла 113 368 осіб. Усього з початку пандемії у ФРН коронавірусом заразилися понад 7,36 мільйона людей.

Читайте також: Кількість заражень коронавірусом у Європі перевищила сто мільйонів

Зелені закликають розширити формат віддаленої роботи

На тлі збільшення кількості заражень та розповсюдження омікрону глава фракції Зелених у Бундестазі Брітта Хассельман (Britta Haßelmann) пропонує запровадити додаткові обмеження контактів не тільки в приватному, але й у робочому просторі, зокрема розширити формат віддаленої роботи. "Хоум-офіс у цьому випадку - це наріжний камінь, він повинен знову бути більш поширеним", - заявила вона в інтерв'ю виданням концерну Funke Mediengruppe.

По всій Німеччині 4 січня відбулися нові акції протесту проти заходів боротьби з COVID-19 - на вулиці багатьох міст вийшли кілька десятків тисяч людей. У Магдебурзі, Ростоку та Ліхтенштайні сталися сутички з поліцією.

Читайте також: Омікрон-варіант коронавірусу - початок кінця пандемії?