Канцлер ФРН Шольц: У 2022 році нас знову чекає боротьба з коронавірусом

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своєму новорічному зверненні до співгромадян, яке буде транслюватися на телебаченні ввечері 31 грудня, називає боротьбу з пандемією COVID-19 одним з найважливіших завдань 2022 року. За його словами, найближчі два тижні проходитимуть під знаком боротьби з коронавірусом. Глава уряду ФРН підкреслює важливість вакцинації і бустерних щеплень і закликає серйозно ставитись до діючих у країні протиепідемічних обмежень, введених задля того, аби уповільнити поширення інфекції.

На 7 січня запланована чергова нарада Шольца з прем'єр-міністрами федеральних земель ФРН, на якому обговорюватимуться нові заходи боротьби з пандемією COVID-19.

Випробування 2021 року

Говорячи про виклики, з якими німецьке суспільство зіткнулось у 2021 році, Шольц першою чергою згадує масштабну повінь, внаслідок якої улітку постраждали західні регіони країни. При цьому, він підкреслює не лише її руйнівний вплив, а і солідарність і готовність до взаємовиручки, які проявили жителі Німеччини під час ліквідації наслідків природної катастрофи. Другим серйозним викликом для Німеччини залишається пандемія коронавірусу, яка все ще не вщухає.

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Про виклики пандемії

Коментуючи твердження деяких громадян Німеччини про те, що через пандемію суспільство розкололося, глава уряду ФРН заявляє, що країна навпаки демонструє єдність. "Звісно, у повсякденному житті у нас різні думки і оцінки. В першу чергу щодо того, що стосується коронавірусу… Проте сильне суспільство витримає будь-які протиріччя - якщо ми чуємо одне одного", - впевнений Шольц.

Про вакцинацію від коронавірусу

Канцлер нагадав, що з середини листопада у Німеччині зроблено понад 30 мільйонів щеплень від коронавірусу. За його словами, до кінця січня 2022 року планується зробити ще 30 мільйонів, "аби бути при повній зброї у боротьбі з омікрон-варіантом коронавірусу".

Згадуючи побоювання, пов'язані з можливими побічними ефектами вакцин, Шольц зазначає, що на даний момент майже чотири мільярди людей у всьому світі щепилися від коронавірусу без жодних значних побічних ефектів. "А незліченна кількість щеплених людей стали батьками здорових дітей", - наголошує канцлер.

Шольц також висловлює вдячність усім співробітникам лікарень, відділень з догляду за хворими і немічними людьми, лікарських практик і центрів вакцинації, а також поліцейським та військовослужбовцям, які роблять свій внесок у боротьбу з пандемією. "Я дякую вам за те, що ви робите для нашої країни, для нас всіх!", - ідеться в тексті новорічного звернення.

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Про захист клімату і "зелену" економіку

Важливою темою виступу канцлера Німеччини стала боротьба зі зміною клімату та перехід до відновлюваних джерел енергії. Німеччина прагне менше ніж за 25 років досягнути кліматичної нейтральності, і ці плани канцлер назвав "задачею гігантського масштабу". "Аби вирішити її, ми інвестуємо величезні кошти. У нові електромережі, станції для зарядки електромобілів, вітрогенератори енергії, в розвиток залізничного транспорту і багато іншого", - вказує Шольц, підкреслюючи, що ці заходи також сприяють створенню нових робочих місць.

При цьому він зазначає, що жодна країна не може самостійно досягнути прогресу в побудові кращого світу. Саме для цього і необхідна міжнародна співпраця. У січні 2022 року Німеччина почне головувати у "Великій сімці" (G7). У цей період, за словами Шольца, уряд ФРН має намір надати темі захисту клімату ключову роль.

Про конфлікт навколо України

Говорячи про конфлікт навколо України, глава уряду ФРН підкреслює: "Тут перед нами постають нові виклики". "Недоторканність кордонів виключно важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - ідеться у новорічному зверненні федерального канцлера Німеччини, яке транслюватиметься на телебаченні ввечері 31 грудня.

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