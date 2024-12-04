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СуспільствоНімеччина

У Німеччині обрали чоловіка та античоловіка року

Лена Шмітц
4 грудня 2024 р.

За версією читачів журналу Playboy, чоловіком року є найуспішніший німецький півзахисник Тоні Кроос. А ось канцлер Німеччини та інші політики - головні подразники.

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Німецький футболіст Тоні Кроос
Тоні Кроос - найвпливовіший чоловік року в Німеччині за версією PlayboyФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Німецька редакція журналу Playboy провела своє традиційне репрезентативне опитування. У читачів поцікавилися, хто особливо запам'ятався їм цього року в позитивному сенсі, а хто дратував найбільше. В опитуванні взяла участь понад тисяча мешканок і мешканців Німеччини. За результатами, опублікованими у вівторок, 3 грудня, названо най-най німецьких чоловіків.

Найкрутіші німецькі чоловіки - спортсмени

Найвидатнішим чоловіком року в Німеччині оголошено Тоні Крооса (Toni Kroos) - провідного півзахисника мадридського "Реала" і збірної Німеччини з футболу. У травні 34-річний спортсмен оголосив про завершення кар'єри гравця після закінчення Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Він (уперше в історії!) є шестиразовим переможцем у Клубному чемпіонаті світу, а також п'ятиразовим володарем Суперкубка УЄФА. В опитуванні Playboy футболіст набрав 17 відсотків голосів.

Кожен десятий учасник опитування віддав перевагу німецькому баскетболістові Деннісу Шредеру (Dennis Schröder), який виступає за клуб НБА "Бруклін Нетс" і є чемпіоном 2023 року. Торік, за версією Playboy, він став "Людиною року" в Німеччині.

Замикає трійку найвидатніших німецьких чоловіків головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Наґельсманн (Julian Nagelsmann) - за нього проголосували 9,5 відсотка опитаних.

Хто викликав найбільше роздратування

Із політиків до топ-10 видатних чоловіків ніхто не потрапив, натомість опитування Playboy виявило, що вони найсильніше цього року дратували німців. Найбільше на нерви читачам журналу діяв федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) - він викликав невдоволення більш ніж у третини респондентів.

31 відсоток не задоволений міністром економіки ФРН, представником Зелених Робертом Габеком (Robert Habeck). Третє місце цього непочесного подіуму дісталося Крістіанові Лінднеру (Christian Lindner) - донедавна міністру фінансів, якого нещодавно звільнив з цієї посади канцлер ФРН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На четвертій позиції - представник "Альтернативи для Німеччини" Максиміліан Кра (Maximilian Krah), якого підозрюють в отриманні "сумнівних платежів" з Росії та Китаю. Замикає негативну п'ятірку кандидат на пост канцлера ФРН, консерватор Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), якого читачі журналу одночасно назвали потенційно найвпливовішою персоною майбутнього року.

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