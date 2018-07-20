Playboy - американський розважальний чоловічий журнал.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Playboy". Playboy є американським чоловічим журналом. Спочатку цей часопис набув популярності завдяки еротичним та ню-фото, які публікуються на його сторінках, але також статтям на розважальні теми. Злет часопису відбувся на хвилі "сексуальної революції" 1960-1970-х років. Американська версія журналу виходить у видавництві Playboy Enterprises, яке було засновано понад 60 років тому Х'ю Хефнером. Згодом видавництвом керувала його донька Крісті Хефнер. Тим часом Playboy видається різними мовами в понад 30 країнах світу. Національні версії часопису містять власні теми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.