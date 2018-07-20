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Playboy

Playboy - американський розважальний чоловічий журнал.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Playboy". Playboy є американським чоловічим журналом. Спочатку цей часопис набув популярності завдяки еротичним та ню-фото, які публікуються на його сторінках, але також статтям на розважальні теми. Злет часопису відбувся на хвилі "сексуальної революції" 1960-1970-х років. Американська версія журналу виходить у видавництві Playboy Enterprises, яке було засновано понад 60 років тому Х'ю Хефнером. Згодом видавництвом керувала його донька Крісті Хефнер. Тим часом Playboy видається різними мовами в понад 30 країнах світу. Національні версії часопису містять власні теми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy

Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy 20.07.2018

Адвокат Майкл Коен записував розмову з Дональдом Трампом, у якій вони обговорювали можливості сплати грошей за мовчання моделі Playboy Карен МакДугал.
Екс-моделі Playboy дозволили публічно говорити про можливий роман із Трампом

Екс-моделі Playboy дозволили публічно говорити про можливий роман із Трампом 19.04.2018

Карен Макдугал, яка раніше була моделлю еротичного журналу Playboy, досягла зняття заборони на публічні розповіді про свій можливий роман з Трампом. Білий дім зв'язок нинішнього президента США з моделлю заперечує.
Навіщо Трампу війна зі ЗМІ? (відео)

Навіщо Трампу "війна" зі ЗМІ? (відео) 19.01.2018

Дональд Трамп регулярно звинувачує ЗМІ у поширенні неправдивої інформації. Він навіть назвав "переможців" власного рейтингу "фейкових новин" про себе. Навіщо це Трампу і що думають про це америкаснькі журналісти?

Навіщо Трампу балачки про "фейкові новини"? (17.01.2018) 18.01.2018

Дональд Трамп назвав "переможців" свого рейтингу "фейкових новин" про себе. Навіщо це Трампу і що думають про це америкаснькі журналісти?
Playboy вперше прикрасив свою обкладинку транссексуалкою

Playboy вперше прикрасив свою обкладинку транссексуалкою 11.01.2018

Маленька сенсація: на обкладинці німецького видання Playboy, номер якого вийшов сьогодні, - трансгендерка. Ні, чоловічий журнал не змінив "орієнтацію".
Фотогалерея: Playboy - знакове явище для індустрії друкованих видань

Фотогалерея: Playboy - знакове явище для індустрії друкованих видань 28.09.2017

Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у віці 91 року. Можна думати про нього все, що завгодно. Однак саме цей чоловік був винахідником сучасної видавничої справи, а також змінив наш погляд на оголене тіло.
Очима карикатуриста: Кролик Playboy опустив вуха

Очима карикатуриста: Кролик Playboy опустив вуха 28.09.2017

"О, хлопче!" - сумно зітхає навіть кролик з Playboy, дізнавшись про смерть засновника журналу Х'ю Хефнера. Таким колумбійський карикатурист Владдо бачить відхід у вічність людини, яка стала новатором у видавничій справі.
Як засновник Playboy змінив світ друкованих журналів

Як засновник Playboy змінив світ друкованих журналів 28.09.2017

Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у віці 91 року. Можна думати про нього все, що завгодно. Однак саме цей чоловік був винахідником сучасної видавничої справи, а також змінив наш погляд на оголене тіло.
Помер засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер

Помер засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер 28.09.2017

Х'ю Хефнеру був 91 рік. Він помер удома "з природних причин", повідомили у Playboy Enterprises Inc.
Playboy повертає на сторінки фото оголених моделей

Playboy повертає на сторінки фото оголених моделей 14.02.2017

Через рік після відмови від публікації фото оголених жінок американський журнал Playboy вирішив повернутися до попередньої концепції.

DW Новини за 100 секунд (04.12.2015) 04.12.2015

Бундестаг проголосував за участь Бундесверу в військовій операції в Сирії. Влада США веде розслідування щодо ще 16 функціонерів ФІФА. Памела Андерсон стане останньою оголеною моделлю Playboy.

DW Новини за 100 секунд (13.10.2015) 13.10.2015

Звіт щодо катастрофи МН17. Атака на посольство РФ у Сирії. Playboy без оголених жінок.
Анти-Playboy для німецьких чоловіків

Анти-Playboy для німецьких чоловіків 06.11.2013

Американські чоловічі журнали Playboy, Matador та FHM на німецькому ринку переживають фінансову кризу. Німецькі студенти запустили вітчизняний проект, якому прогнозують успіх.