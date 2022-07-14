 Чоловіки вперше потрапили на обкладинку Playboy | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.07.2022

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Культура й стиль життя

Чоловіки вперше потрапили на обкладинку Playboy

У серпні 2022 року німецьке видання відзначає 50-річчя, тож у світ вийшов особливий номер - ювілейний. На одній з обкладинок - німецька квір-зірка, світлину якої зробив фотограф родом з Маріуполя.

Чоловічому журналу Playboy виповнилося 50 років

Німецьке видання журналу Playboy відзначає 50-річчя. Перший німецькомовний номер первинно американського журналу з'явився у кіосках Німеччини 1 серпня 1972 року. А 14 липня 2022-го вийшов свіженький серпневий номер цього сезону.

Одна з його особливостей - 50 різних обкладинок. Причому в різних містах та регіонах Німеччини продаються різні варіанти: якщо хтось хоче зібрати всі п'ять десятків великих фотографій ювілейного номера, йому доведеться поїздити країною. Кожна з обкладинок - результат фантазії та вміння одного з 50 найвідоміших у Німеччині фотографів та художників. І всередині номера є інформація про кожен знімок.

Друга та найбільш примітна особливість ювілейного номера - чоловіки також на обкладинках! Такого в історії німецького Playboy ще ніколи не було.

Три обкладинки ювілейного німецького Playboy

Автор лівої обкладинки із трьох на знімку внизу - Діана Шойнеман (Diana Scheunemann), німецька фотографиня, яка уже понад 20 років працює для індустрії моди та реклами. Героїнею вона обрала 32-річну активістку на ім'я Анналіза, яка бореться проти будь-яких форм дискримінації.

Три обкладинки з 50: німецькомовний Playboy підготував до свого ювілею незвичну концепцію

Три обкладинки з 50: німецькомовний Playboy підготував до свого ювілею незвичну концепцію

Автори центрального знімку - берлінський колектив фотографів та дизайнерів Sucuk und Bratwurst. Герой їхньої обкладинки - презерватив, який у реальності надути і згорнути таким чином, як на фото, не вийде. Художники вирішили обіграти той факт, що очікування від сексу не завжди збігаються з реальними результатами, особливо - на початку статевої зрілості. А це саме той період життя, коли багато хто звертається за порадою до "Плейбоя".

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Автор обкладинки праворуч - Естер Гаазе (Esther Haase), німецька фотографка, яка портретувала Анґелу Меркель (Angela Merkel) та інших глав держав та урядів. Для своєї роботи вона обрала модель-чоловіка та продемонструвала як його мужність, так і його жіночість. За словами фотографки, їй було цікаво показати в одному знімку те, як змінилося наше ставлення до різниці статей та гендерних ролей.

Фотограф з Маріуполя та його квір-модель

На наступному знімку - Жеральдін Шабрак (Geraldine Schabraque), зірка квір-сцени з Гамбурга. "Той факт, що на обкладинку Playboy потрапив представник квір-культури, без бюста, але з волохатими грудьми, неймовірно мотивує", - вважає Жеральдін.

Автор знімку - фотограф Денис Карлінський (Denys Karlinskyy), який живе в Гамбурзі. Родом він із Маріуполя, пів життя прожив в Україні. Спочатку він збирався якимось чином відобразити у знімку те, що відбувається зараз на його батьківщині, проте не наважився, бо тема України для нього - надто особиста.

Жеральдін Шабрак - зірка ювілейного Playbay

Жеральдін Шабрак - зірка ювілейного Playbay

У результаті Денис присвятив свою фотороботу важливій соціальній темі та сфотографував гамбурзьку квір-зірку - людину, яка до цього й уявити не могла, що потрапить на обкладинку традиційно чоловічого та гетеросексуального журналу. "Жеральдін спочатку не відповідала на мої запити, потім відповіла, але була переконана, що все це жарт", - розповів фотограф в інтерв'ю DW.

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Ще більше оголювати модель Денису не хотілося: "Коли людина думає про квір-персону, завжди уявляє собі картинки, де квір-люди - дуже ошатні, з великою кількістю косметики, на високих підборах. Я ж хотів показати не кліше, а людину. Якою вона є. Сексуальність же не у тому, що ти бачиш більше ніг, попу чи груди, вона - у внутрішній силі людини. Ми перепробували багато одягу. Коли знімали, ми спробували близько восьми чи дев'яти різних луків. Зупинилися на чорному міні. І ми зробили багато фотографій просто у білій сорочці, але Playboy відібрав саме фотографію в чорній мінісукні".

Востаннє Денис був в Україні у вересні минулого року. І до лютого 2022-го збирався зробити серію знімків, що портретують маріупольських підлітків: "Я хотів показати, що в принципі тінейджери в Маріуполі та в Гамбурзі нічим одне від одного не відрізняються. Світова поп-культура захопила все: у них музика однакова, одяг однаковий, інтереси однакові. Я хотів зробити фотодослідження, велику серію портретів. Але зараз я цей проєкт поклав на полицю...".

Якою була перша обкладинка німецького Playboy?

Для обкладинки номера, що вийшов у серпні 1972 року, сфотографували фотомодель Ґабі Гаєр (Gabi Heier) - мило усміхнену 22-річну дівчину в жовтій майці з цифрою "1". Її доля склалася щасливо. До 35 років Ґабі працювала моделлю, непогано заробляла та об'їздила півсвіту, потім народила сина, а останнім часом утримувала закусочну.

Той перший номер Playboy можна зараз купити в інтернеті - коштує раритет кілька сотень євро.

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    Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня


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