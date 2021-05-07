У МОЗ України розповіли про плани вакцинації освітян

Вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"Розвозити і вакцинувати ми хочемо з 24-25 травня. Будемо вакцинувати працівників освіти, оскільки у них орієнтовно через місяць починаються відпустки, і зібрати їх буде складно. Для вакцинації будемо використовувати вакцину BioNTech/Pfizer, яку отримуватимемо партіями наступного тижня", - сказав Ляшко журналістам у суботу, 15 травня, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Ляшко повідомив, що для цієї хвилі вакцинації працівників освіти будуть використані 387 тисяч доз із 483 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, які Україна отримає, починаючи з 18 травня.

Ляшко зазначив, що доступ до вакцинації матимуть усі працівники освіти, незалежно від форми власності закладу, а також працівники позакласної освіти.

Крім працівників освіти, цими вакцинами провакцинують представників пріоритетних груп, зокрема військовослужбовців та медиків, які не змогли зробити щеплення раніше.

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Також Ляшко повідомив, що раніше було щеплено близько 22 тисяч працівників освіти, які візьмуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Для отримання вакцини працівникам сфери освіти слід повідомити про своє бажання керівнику освітнього закладу. Вакцинацію проводитимуть виїзні вакцинальні бригади.

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