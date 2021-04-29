 Шмигаль: На вихідних почнуть вакцинувати учасників черги в ″Дії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2021

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Новини

Шмигаль: На вихідних почнуть вакцинувати учасників черги в "Дії"

Вже з 15-16 травня всі, хто записався на щеплення через застосунок "Дія", зможуть звертатися до відповідних кабінетів вакцинації, запевнив Денис Шмигаль.

Вакцинація в Україні

Зареєстрованих через портал "Дія" вакцинуватимуть уже 15 травня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вакцинація проти коронавірусу людей, які записалися на щеплення через застосунок "Дія", розпочнеться на цих вихідних, тобто 15-16 травня. Про це він сказав у середу, 12 травня, на брифінгу за результатами засідання уряду.

"Один з важливих моментів, який стосується пандемії, - це ухвалене рішення, (...), про те, що у суботу-неділю всі громадяни України, які зареєструвалися через портал "Дія", зможуть отримувати вакцини (...). Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися до відповідних кабінетів вакцинації на своїх територіях", - сказав Шмигаль, якого цитує інформагентство "Українські новини".

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За словами прем'єра, уряд вирішив надати можливість вакцинації для всіх охочих у вихідні, оскільки в робочі дні рівень вакцинації досить високий, а у вихідні є незадіяні потужності в кабінетах вакцинації. Шмигаль зазначив, що для вакцинації використовуються вакцини, що мають ефективність понад 70 відсотків, а їхня безпека підтверджена.

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Водночас прем'єр додав, що ці вакцини отримані не в рамках глобальної ініціативи COVAX, оскільки вакцини, отримані від COVAX, застосовуються тільки згідно з національним планом.

Так само в Офісі президента (ОП) повідомили, що тих, хто записався на вакцинацію проти коронавірусу через застосунок "Дія", будуть прищеплювати у вихідні.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловлював невдоволення нинішніми темпами вакцинації проти коронавірусу і кількістю поставлених в Україну вакцин.

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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