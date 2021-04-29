Шмигаль: На вихідних почнуть вакцинувати учасників черги в "Дії"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вакцинація проти коронавірусу людей, які записалися на щеплення через застосунок "Дія", розпочнеться на цих вихідних, тобто 15-16 травня. Про це він сказав у середу, 12 травня, на брифінгу за результатами засідання уряду.

"Один з важливих моментів, який стосується пандемії, - це ухвалене рішення, (...), про те, що у суботу-неділю всі громадяни України, які зареєструвалися через портал "Дія", зможуть отримувати вакцини (...). Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися до відповідних кабінетів вакцинації на своїх територіях", - сказав Шмигаль, якого цитує інформагентство "Українські новини".

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За словами прем'єра, уряд вирішив надати можливість вакцинації для всіх охочих у вихідні, оскільки в робочі дні рівень вакцинації досить високий, а у вихідні є незадіяні потужності в кабінетах вакцинації. Шмигаль зазначив, що для вакцинації використовуються вакцини, що мають ефективність понад 70 відсотків, а їхня безпека підтверджена.

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Водночас прем'єр додав, що ці вакцини отримані не в рамках глобальної ініціативи COVAX, оскільки вакцини, отримані від COVAX, застосовуються тільки згідно з національним планом.

Так само в Офісі президента (ОП) повідомили, що тих, хто записався на вакцинацію проти коронавірусу через застосунок "Дія", будуть прищеплювати у вихідні.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловлював невдоволення нинішніми темпами вакцинації проти коронавірусу і кількістю поставлених в Україну вакцин.