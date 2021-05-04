На послуги з вакцинації виділено 1,5 мільярда гривень - керівник НСЗУ

Виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський повідомив, що вже 717 медзакладів уклали контракти з НСЗУ на проведення вакцинації від COVID-19. Про це він розповів в п'ятницю, 7 травня, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому.

"Станом на 7 травня НСЗУ уклала договори з пакетом вакцинації від COVID-19 із 717 постачальниками медичних послуг. Загальна сума контрактів становить понад 964 мільйонів гривень", - сказав чиновник.

Півтора мільярди гривень на послуги з проведення вакцинації

Віленський повідомив, що загальна сума, виділена в бюджеті програми медичних гарантій (ПМГ) на пакет послуг із проведення вакцинації, становить майже 1,5 мільярда гривень. "Це сума без вартості вакцини, це лише плата за проведення самої вакцинації. Медзаклади, які мають контракти, отримують вакцину централізовано", - сказав він.

Віленський пояснив, що за контрактом на проведення вакцинації від COVID-19 медзаклади отримують разову оплату в розмірі 8 тисяч гривень для забезпечення готовності до проведення вакцинації, зокрема закупівлі необхідних витратних матеріалів і засобів індивідуального захисту. Потім медзаклади отримують плату за кількість проведених вакцинацій із розрахунку 25 гривень за введення першої дози вакцини, 60 гривень - другої дози. "У такий спосіб ми стимулюємо введення двох доз", - пояснив він.

Як повідомлялося, раніше цього дня глава МОЗ України Максим Степанов повідомив про подолання третьої хвилі коронавірусу в Україні.

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