Коронавірус: в Україні не залишилося "червоних" областей

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у п'ятницю, 7 травня, ухвалила рішення про запровадження в Сумській області з 8 травня "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання комісії.

Таким чином, в Україні більше не залишається областей з "червоним" рівнем епіднебезпеки - Сумщина була останньою областю, що перебувала у "червоній зоні". З 6 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 скасували на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей, а з 7 травня - на території Запорізької та Полтавської областей.

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За період з 26 лютого по 7 травня "червоні" рівні епідемічної небезпеки запроваджували в 14 областях та Києві. За словами заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, завдяки адаптивному карантину ще 10 областей змогли пройти цей період без жорстких обмежень "червоного" рівня.

Україна подолала третю хвилю пандемії - Степанов

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю пандемії COVID-19 . Водночас Степанов зазначив, що останні два місяці були вкрай складними, а третя хвиля пандемії забрала найбільше життів порівняно з першими двома. "Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати - чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей", - написав Степанов у Facebook. За його словами, на піку епідемії в лікарнях перебували на кисневій терапії 44 тисячі пацієнтів.

Міністр водночас застеріг, що подолано третю хвилю пандемії, але не сам вірус, і закликав й надалі дотримуватися протиепідемічних заходів.

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Нагадаємо, оновлене карантинне зонування запроваджено в Україні з 24 лютого. На території країни діють чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".