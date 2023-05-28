Москва: План передати Україні F-16 - неприйнятна ескалація

За словами глави МЗС РФ Лаврова, плани західних країн поставити Україні винищувачі F-16 є неприйнятною ескалацією. Водночас у ЗСУ кажуть, що ці винищувачі забезпечать повну точність ППО проти дронів та крилатих ракет.

Москва називає "неприйнятною ескалацією" план передати Україні F-16. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують російські ЗМІ у неділю, 28 травня.

"Плани західних країн поставити Україні винищувачі F-16 є неприйнятною ескалацією", - зазначив Лавров.

Ігнат: F-16 забезпечать точність роботи ППО проти дронів

Водночас у Повітряних силах Збройних сил України заявили, що наявність в України винищувачів F-16 дозволить українській протиповітряній обороні досягти "стовідсоткового результату" у протидії дронам-камікадзе та крилатим ракетам, які запускає Росія.

"Дрони-камікадзе, такі як Shahed, і крилаті ракети створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони, але, як бачимо, українська ППО сильнішає з кожним днем. Хотілося би більше мати засобів, щоб отримувати стовідсотковий результат. І з цим краще може впоратись мабуть літак F-16, який ми так довго чекаємо", - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, слова якого наводить "Українська правда".

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У розмові з "Київ24" Ігнат додав, що "радянські винищувачі МіГ-29 та Су-27 поки не можуть гарантувати 100-відсотковий захист". "Якби у нас був F-16, безумонво цей літак зі своїм потужним радаром та озброєнням, міг би стовідсотково реалізувати свої задачі у небі", - пояснив він.

ISW: РФ хоче вплинути на надання допомоги Україні

Між тим в американському Інституті вивчення війни вважають, що, поширюючи публічні заяви про нібито готовність до переговорів, РФ намагається відновити інформаційну операцію, спрямовану на зниження військової допомоги Україні країнами Заходу.

Там нагадали, що подібні інформаційні операції Кремль активізував в грудні 2022 року, щоб спробувати затримати поставку західних танків та іншої сучасної військової техніки в Україну та створити умови для зимово-весняного наступу Росії у 2023 році.

"Кремль, імовірно, відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати критично важливу допомогу Україні в цілях безпеки перед потенційними українськими контрнаступальними операціями", - йдеться у звіті за 27 травня.

Аналітики поясняють, що схема цієї інформаційної операції така: одні російські посадовці висловлюють удаваний інтерес до переговорів, тоді як інші одночасно повторюють максималістські цілі війни РФ проти України.

Як повідомлялось, США дали "зелене світло" на поставку винищувачів американського виробництва F-16 Україні.