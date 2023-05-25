F-16 для України: Пентагон розраховує на підтримку партнерів

Очільник Пентагону Ллойд Остін сподівається, що міжнародні партнери підтримають зусилля для передачі Україні F-16. Водночас він заявив, що в пріоритеті зараз - ППО.

Надання Україні винищувачів F-16 - це дорого, і для реалізації цього плану важлива підтримка з боку Конгресу Сполучених Штатів та партнерів США. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками 12-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося у четвер, 25 травня, в онлайн-форматі.

"Не таємниця, що це буде дорого", - сказав він, подякувавши Конгресу США за те, що обидві партії підтримували надання військової допомоги Україні донині. "Сподіваюся, що й у випадку з F-16 Конгрес буде готовий допомогти", - додав Остін, якого цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Також він наголосив, що фінансування винищувачів для України, на його думку, має лягти не лише на США, а й на партнерів Вашингтона, зокрема на тих, хто не буде готовий віддати Києву свої літаки. "Ці зусилля мають бути міжнародними", - зазначив глава Пентагону.

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Пріоритет - ППО

Водночас Остін зауважив, що "пріоритет - це робота над засобами ППО наземного базування".

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі своєю чергою зауважив, що зміцнення ППО України наразі - більш ефективний спосіб протистояння авіації та ракетам РФ, ніж передача бойових літаків.

За його словами, відправка Україні літаків F-16 "зіграє свою роль у майбутньому". "F-16 - це не якесь магічне озброєння", - заявив він.

Контактна група обіцяла Києву військову допомогу на 65 мільярдів

Як розповів Ллойд Остін, США та інші країни контактної групи з підтримки України вже гарантували Україні військову допомогу на загальну суму близько 65 млрд доларів.

"Загалом контактна група пообіцяла надати Україні допомоги в галузі безпеки на 65 мільярдів доларів", - заявив він.

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Пілот українського винищувача про переваги F-16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video