Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Міністр оборони Німеччини пояснив депутатам Бундестагу, які цілі має Німеччина, постачаючи Україні ті чи інші озброєння. У Берліні також обговорюють передачу Києву західних бойових літаків.

Одне запитання загнало міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) у глухий кут. "Оскільки я не поділяю цю, вибачте за висловлювання, маячну гіпотезу, то й відповідати на неї не можу", - сказав міністр, звертаючись не стільки до депутата, який ставив запитання, скільки до головуючої на засіданні німецького парламенту, яке відбулось в середу, 24 травня.

У Бундестазі цього дня, як часто в середу, члени уряду Німеччини відповідали на запитання депутатів. Цією можливістю і скористався Роберт Фарле (Robert Farle). До парламенту він потрапив за списком правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", пізніше вийшов із цієї фракції й нині - незалежний депутат. Фарле, який раніше упродовж 17 років був членом Німецької комуністичної партії, зачитав трактат про каверзи Зеленського та агресію України проти Росії.

Без західної військової допомоги Україна не втримається

Така відповідь міністра його, зрозуміло, не влаштувала. Фарле зачитав другий розділ свого трактату, в якому йшлося про постачання німецьких озброєнь Україні, що, на його думку, робить Німеччину учасницею війни і без яких війна швидко закінчилася б.

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"Якщо ми припинимо постачати озброєння, якщо ми сьогодні це зробимо, то завтра не стане України. Ви, напевно, цього хочете, ми - ні", - відповів Пісторіус під гучні оплески. А трохи раніше, у своєму вступному слові, він заявив, що "Путіну не повинна зійти з рук його людиноненависницька агресія, яка суперечить міжнародному праву". Саме тому, продовжував міністр, Німеччина доти підтримуватиме Україну, доки в цьому буде необхідність.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Але паралельно міністерство оборони ФРН робить зусилля й для підвищення обороноздатності самої Німеччини. "Нам потрібен Бундесвер, здатний діяти в усіх сферах, швидко реагувати й бути витривалим", - зазначив Пісторіус і подякував депутатам за те, що вони підтримали виділення додатково 100 мільярдів євро на потреби армії. Але цього замало, вважає міністр. В найближчому майбутньому Німеччині, за його словами, доведеться виділяти на оборонні цілі як мінімум два відсотки ВВП. У 2022 році ця частка становила лише 1,39 відсотка ВВП.

Депутати ставили багато різних запитань. Про закордонні місії Бундесверу. Про кадрову політику. Про причини зволікання з розміщенням замовлень на підприємствах ВПК та затримки у переході на цифрові технології. Про кар'єрні можливості та просування по службі. Про те, чому у Бундесвері так мало військовослужбовців-жінок (менше 10 відсотків, як визнав сам міністр). І навіть про доцільність робити військовослужбовцям щеплення проти коронавірусної інфекції.

Ефективність німецьких систем ППО

Але цікавили депутатів і конкретні цілі, досягнення яких уряд Німеччини домагається шляхом постачанням тих чи інших німецьких озброєнь Києву.

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Відповідаючи на одне з таких запитань, Борис Пісторіус сказав, що особливо важливим вважає протиповітряну оборону: "ППО з використанням техніки Німеччини та інших партнерів - гарантія того, що український повітряний простір є безпечним - наскільки це можливо".

Німецька система ППО Iris-T уже працює в Україні Фото: Air Force Ukraine

Ще однією німецькою "спеціалізацією" у постачанні озброєнь Пісторіус назвав "нашу компетенцію у сфері бойової бронетехніки, а також саперних можливостей, що дуже важливо при всіх пересуваннях військ, при наступальних та оборонних операціях". У цьому він особливо виділив можливості німецьких танків, як новітніх Leopard 2, так і їхніх попередників - модернізованих Leopard 1 A5.

Яким може бути внесок Німеччини в "коаліцію винищувачів"?

Про ставлення німецького уряду до прохань Києва розпочати постачання Україні також бойових літаків західного зразка, зокрема F-16, Бориса Пісторіуса цього разу депутати не запитували.

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Але його позиція відома. Пісторіус озвучив її раніше цього тижня під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі: "Внесок Німеччини не зіграє великої ролі, оскільки у нас просто немає літаків F-16, і ми не надто могли б допомогти у навчанні пілотів". Пісторіус, однак, додав, що в Берліні таки працюють над "деякими можливостями, які теоретично могли б бути".

Про такі, причому зовсім не "теоретичні" можливості говорить, наприклад, командувач німецьких військово-повітряних сил генерал-лейтенант Інґо Ґергартц (Ingo Gerhartz). В інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel він нагадав, що колективний авіапарк країн НАТО сформований таким чином, аби можна було працювати в режимі взаємодії. Це означає, пояснив генерал, що озброєннями, які підвішуються, скажімо, до німецького винищувача Eurofighter, можуть бути оснащені й F-16, які призначені для України.

Американські літаки F-16 можуть нести також і німецькі ракети Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Siuta B. Ika via ABACA/picture alliance

Він же пояснив, чому йдеться саме про F-16, а не про будь-які інші західні бойові літаки: "Україна для підтримки своїх сухопутних військ з повітря робить на них ставку не в останню чергу тому, що F-16 можуть бути швидко надані … Саме нещодавно багато країн зняли такі літаки з бойового чергування й могли б швидко перегнати їх в Україну".

Німецький авіахаб для українських пілотів?

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Міхаель Рот (Michael Roth) говорить у зв'язку з цим про можливість "логістичного" або "фінансового" внеску Німеччини до "коаліції винищувачів". Голова парламентського комітету з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) пропонує проводити в Німеччині теоретичну частину навчання українських пілотів та використовувати німецькі аеродроми як хаб для навчальних польотів.

Експерт фракції ХДС/ХСС з питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) також вважає за можливе надавати для навчання українських пілотів на F-16 німецькі аеродроми, а ще - брати на себе заправку літаків, комплектацію боєприпасами та забезпечення запчастинами. Кізеветтер закликає Берлін наслідувати приклад Великобританії, яка хоч сама й не має F-16 у Royal Air Force, але взяла на себе свого роду роль лідера у формуванні міжнародної "коаліції винищувачів".