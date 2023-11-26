У Лондоні відбулася багатотисячна акція проти антисемітизму

Тисячі людей у Лондоні протестували проти збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті до євреїв. Місцева поліція в період з 1 жовтня по 1 листопада отримала повідомлення про 554 антисемітські злочини.

Тисячі людей вийшли у неділю, 26 листопада, в Лондоні на акцію протесту проти зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті до євреїв після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у жовтні та бомбардування Ізраїлем Сектору Гази у відповідь.

Як передає Reuters, протестувальники несли плакати з написом "Пліч-о-пліч з британськими євреями" та "Нульова толерантність до антисемітів". На інших були зображені обличчя ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу. Деякі люди співали на івриті, а інші скандували "Поверніть їх додому", маючи на увазі заручників.

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Недільний марш в британській столиці відбувся наступного дня після акції пропалестинських протестувальників, які закликали до постійного припинення вогню в Секторі Гази. За оцінками поліції, у суботній демонстрації взяли участь близько 45 тисяч людей.

Поліція Лондона в період з 1 жовтня по 1 листопада отримала повідомлення про 554 антисемітські злочини. За відповідний період у жовтні 2022 року таких було 44, тобто їхня кількість зросла більш, ніж у 10 разів. Кількість повідомлень про ісламофобські злочини зросла майже втричі - до 220 за той самий період.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази почалася після того як 7 жовтня ХАМАС здійснив масштабний напад на країну. Бойовики угруповання, визнаного терористичним в США і ЄС, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) регулярно завдавала масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, який контролюється ХАМАСом, а також почала там наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази вже загинули понад 13 тисяч людей. Утім підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.

24 листопада сторони пристали на чотириденне тимчасове припинення вогню, відтоді бойовики ХАМАСузвільнили вже три групи заручників в обмін на палестинців, які перебувають в ізраїльських тюрмах. За час перемир'я мають бути звільнені 50 ізраїльських заручників та 150 палестинських ув'язнених.

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