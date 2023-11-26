ХАМАС звільнив ще 14 ізраїльтян і трьох громадян інших країн

Бойовики ХАМАСу передали Червоному Хресту третю групу заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль, повідомили в ЦАХАЛі.

Бойовики палестинського ісламістського угруповання ХАМАС передали 14 ізраїльських заручників і трьох громадян інших країн Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Газі. Звільнення третьої групи полонених відбулося у неділю, 26 листопада, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Telegram.

"На основі інформації, отриманої від Червоного Хреста, 14 ізраїльських заручників і троє іноземних заручників були передані Червоному Хресту", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Згодом представники ЦАХАЛу повідомили, що 13 звільнених заручників у супроводі ізраїльських військових вже потрапили на територію країни. 12-х з них військові супроводжують на авіабазу "Хацерім". Ще одну людину гвинтокрилом доправили до лікарні.

"Водночас ще четверо звільнених заручників прямують до пункту пропуску "Рафах" (на кордоні Єгипту і Сектора Гази - Ред.)", - йдеться в дописі в Telegram Армії оборони Ізраїлю.

Перед цим агенція AFP з посиланням на слова голови Державної інформаційної служби Єгипту Діа Рашвана повідомляла, що Єгипет отримав список бранців, яких мали звільнити обидві сторони. У ньому було 13 ізраїльтян і 39 палестинців, які перебувають в ізраїльських тюрмах.

Окрім того, представники ХАМАСу повідомили про звільнення заручника з Сектора Гази, який мав російське громадянство, повідомляє Reuters. Бойовики заявили, що передали його Червоному Хресту, а також додали, що вжили таких заходів "на знак вдячності за позицію Москви". Достеменно не відомо, чи було це пов’язано з угодою між Ізраїлем і ХАМАСом.

Читайте також: Байден назвав звільнення ХАМАСом заручників лише "початком"

Чотириденне припинення вогню у Секторі Гази

Нагадаємо,внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня понад 1200 людей загинули, а близько 240 - були захоплені і переміщені в Сектор Гази. Ізраїль оголосив ХАМАСу війну і взяв в облогу Сектор Гази, який контролюється угрупованням. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 13 тисяч людей. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.

24 листопада на чотири дні було досягнуто тимчасового припинення вогню. Умови тиші передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний доступ у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом.

Того ж дня бойовики ХАМАС звільнили 13 ізраїльських жінок і дітей , що утримувалися ними в полоні, і 11 іноземців. У відповідь Ізраїль випустив зі своїх в'язниць 39 палестинців - жінок та неповнолітніх. 25 листопада ХАМАС передав Червоному Хресту в Секторі Гази 17 заручників, серед яких четверо німців з подвійним громадянством.

Читайте також:Хто у світі визнає палестинські території державою?

За час перемир'я мають бути звільнені 50 ізраїльських заручників та 150 палестинських ув'язнених.