У Парижі відбувся 100-тисячний марш проти антисемітизму

На демонстрацію проти антисемітизму, яка пройшла у столиці Франції наступного дня після пропалестинського маршу, вийшли понад 100 тисяч людей, зокрема й відомі політики.

У столиці Франції в неділю, 12 листопада, відбувся масштабний марш проти антисемітизму.

Його організаторами виступили голови обох палат парламенту країни: Сенату - Жерар Ларше та Національних зборів - Яель Брон-Піве.

За даними префектури Парижа, в акції взяли участь 105 тисяч людей, зокрема представники низки французьких політичних партій. "Це була найбільша мобілізація проти антисемітизму з часів маршу протесту проти осквернення єврейського цвинтаря в Карпантрі 1990 року", - стверджують в установі.

Причиною проведення недільного маршу стали випадки прояву антисемітизму, які помітно почастішали останнім часом у Франції.

"Ми закликаємо до великого громадянського маршу між Бурбонським і Люксембурзьким палацами (де засідають нижня і верхня палати парламенту Франції відповідно. - Ред.), який об'єднує всіх, хто усвідомлює себе в цінностях нашої республіки і сповнений рішучості їх захищати", - йдеться у тексті організаторів маршу, опублікованому у газеті Le Figaro.

Думки політиків розділилися. Макрон підтримав, але не прийшов

До акції приєдналися, зокрема, колишні президенти Франції Франсуа Олленд і Ніколя Саркозі, чинна прем'єр-міністерка Елізабет Борн і мерка Парижа Анн Ідальго, а також лідерка фракції правопопулістського "Національного об'єднання" у Національних зборах Марін Ле Пен.

Лідер Соціалістичної партії Олів'є Фор закликав у неділю до мобілізації "всіх політичних сил", за винятком "Національного об'єднання".

Президент Франції Еммануель Макрон, який напередодні закликав Ізраїль "зупинити вбивство жінок і дітей", не брав участі в марші, але підтримав його проведення та закликав французів виступити проти антисемітизму. За даними ЗМІ, однією з причин його відмови долучитися була участь правих, зокрема Ле Пен.

Тим часом голова партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон публічно виступив з різкою критикою ініціативи проведення маршу, заявивши, що ця акція стане "зустріччю друзів безумовної підтримки різанини" у Секторі Гази.

Напередодні в Парижі пройшов марш на підтримку палестинців

Для підтримки порядку під час проведення маршу проти антисемітизму в Парижі влада організувала чергування трьох тисяч поліцейських. Аналогічні демонстрації відбулися в неділю й в інших французьких містах. Зокрема, у Греноблі в акції, за даними місцевої поліції, взяли участь чотири тисячі людей, в тому числі представник уряду Олів'є Веран.

Напередодні, 11 листопада, у французькій столиці відбувся пропалестинський марш. У паризькій поліції оцінили чисельність його учасників у понад 16 тисяч. Учасники демонстрації закликали до припинення вогню у Секторі Гази.

У Франції почастішали інциденти з "антисемітським підтекстом"

Після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного Європейським Союзом терористичним, і подальшої операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази, у Франції спостерігається зростання антисемітських настроїв.

По всій країні за місяць зареєстровано понад тисячу інцидентів. Так, у Ліоні, третьому за величиною французькому місті, місцеву мешканку єврейського походження 4 листопада поранили ножем, а на дверях її квартири намалювали свастику. Злочин міг бути скоєний за "антисемітськими мотивами", вважають у прокуратурі.

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