Макрон закликав Ізраїль "зупинити вбивство жінок та дітей"

"Відповідальність за будь-яку шкоду мирним жителям покладається на ХАМАС-ІД, а не на Ізраїль", - у відповідь на це заявив Біньямін Нетаньяху.

Ізраїль має "припинити вбивство жінок та немовлят" у Газі, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю британській медіакомпанії ВВС, опублікованому в суботу, 11 листопада.

За словами Макрона, який розмовляв із журналістами в Єлисейському палаці, бомбардуванням Сектора Гази "немає виправдання", а припинення вогню пішло б Ізраїлю на користь. Франція визнає право Ізраїлю захищати себе, "проте ми наполегливо закликаємо його припинити бомбардування", зазначив Макрон, додавши, що "однозначно засуджує терористичні дії ХАМАС".

Конференція з гуманітарної допомоги у Секторі Гази

9 листопада у Парижі відбулася міжнародна конференція з надання гуманітарної допомоги мирним мешканцям Сектору Гази. Як сказав Еммануель Макрон в інтерв'ю ВВС, усі присутні на цій зустрічі уряди та організації дійшли висновку, що "немає іншого рішення, ніж спершу оголосити перерву у військових діях з гуманітарних міркувань, яка потім переросте в режим припинення вогню, який дозволить захистити всіх мирних жителів, які жодним чином не пов'язані з терористами".

"Де-факто бомбардуються мирні жителі - де-факто. Цих немовлят, цих жінок, цих літніх людей бомбардують і вбивають. Немає жодних причин і легітимності для цього. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - заявив глава французької держави. При цьому Макрон зазначив, що не його завдання судити, чи було порушено в ході палестино-ізраїльського конфлікту міжнародне право.

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Відповідь Нетаньяху на заклик Макрона припинити бомбардування Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху швидко відповів на заяви Макрона. "Відповідальність за будь-яку шкоду мирним жителям лежить на ХАМАСі - ІД, а не на Ізраїлі, - йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Ізраїлю в соцмережі X. - Слід пам'ятати, що Ізраїль увійшов (до Сектора Гази. - Ред.) через те, що ця терористична організація скоїла жорстоке вбивство сотень ізраїльтян і тримає в заручниках понад 200 ізраїльтян".

"Тоді, як Ізраїль докладає усіх зусиль, щоб пощадити мирних жителів, і закликає їх залишити зону бойових дій, ХАМАС використовує їх як "живий щит" і робить все, щоб вони не змогли піти в безпечніші райони", - наголошується також у заяві офісу прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Злочини, які ХАМАС вчиняє сьогодні в Газі, завтра засудять у Парижі, Нью-Йорку та у всьому світі", - зазначено в документі.

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Кількість загиблих ізраїльтян змінилася

Речник міністерства закордонних справ (МЗС) Ізраїлю Ліор Хаят 10 листопада навів у своєму блозі в соцмережі Х нові дані про кількість жертв нападу ХАМАС. Замість 1400 убитих терористами наразі йдеться про 1200 загиблих. У коментарі агенції AFP Хаят уточнив, що дані оновлені за підсумками впізнання тіл.

"Терористи ХАМАС жорстоко і холоднокровно вбили близько 1200 людей і викрали 240 людей, зокрема немовлят, дітей, жінок та літніх людей", - написав Хаят. Багато із спочатку невідомих тіл, виявлених після нападу, мабуть, належали бойовикам ХАМАС, сказав представник МЗС Ізраїлю. В Армії оборони Ізраїлю поки що не коментували оновлені дані.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході сталася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебувуває під владою ХАМАС, а також проводить там наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази уже загинули понад 11 тисяч осіб. Перевірити ці дані за незалежними джерелами неможливо.