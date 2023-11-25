Звільнення другої групи заручників ХАМАСу було відкладене

Палестинське радикальне угруповання ХАМАС, визнане терористичним в США і ЄС, у суботу, 25 листопада, заявило про рішення відкласти звільнення другої групи ізраїльських заручників через нібито невиконання Ізраїлем умов угоди тимчасового припинення вогню в Секторі Гази.

Як повідомляє інформагентство AFP, бойове крило палестинського угруповання заявило, що "питання доставки допомоги на північ Сектора Гази та критерії відбору для звільнення ув'язнених затримують передачу".

Як повідомляє агентство Reuters, речник ХАМАСу Усама Хамдан на пресконференції в суботу заявив, що загалом 340 вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхали в Сектор Гази з п’ятниці, і що 65 із цих вантажівок досягли північної частини Гази - "це менше половини того, на що погодився Ізраїль". Він заявив, що Ізраїль не виконав свою частину угоди про перемир'я і що представники угруповання повідомили посередників про це. Водночас він наголосив, що угруповання підтвердило свою прихильність перемир'ю, медіаторами в якому є Єгипет і Катар.

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Своєю чергою, ізраїльська сторона заперечила порушення угоди про перемир'я, а також пообіцяла продовжити війну, щоб знищити ХАМАС, коли закінчиться тимчасове перемир'я. "Ми повернемося негайно після закінчення припинення вогню, щоб атакувати Газу", - заявив начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Га-Леві.

Очікується, що звільнення бранців все ж відбудеться

Переговори з Ізраїлем і ХАМАСом щодо вирішення питання про затримку звільнення заручників "якнайшвидше" в цей час вели представники Катару, який виступає посередником між сторонами, повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційного представника від країни. Згодом речник міністерства зовнішніх справ Катару Маджед аль-Ансарі повідомив, що завдяки катарсько-єгипетському посередництву "перешкоди були подолані", а звільнення полонених відбудеться увечері в цей день. Очікується, що ХАМАС звільнить 13 ізраїльтян і сімох іноземців поза рамками угоди про припинення вогню. Натомість Ізраїль має звільнити 39 палестинців, які утримувалися у ізраїльських в'язницях, написав він в соціальній мережі Х.

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У перший день перемир'я було звільнено 24 заручники

Напередодні бойовики ХАМАСу у рамках угоди про тимчасове припинення вогню відпустили з полону 13 ізраїльських жінок та дітей. Також було звільнено 11 іноземців - десять громадян Таїланду та громадянина Філіппін. Їх не включили в угоду, це окрема домовленість, яка була досягнута за допомогою Єгипту, зазначає газета The Times of Israel. У відповідь Ізраїль відпустив 39 палестинців - жінок та неповнолітніх, які перебували в ізраїльських в'язницях.

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Перемир'я, яке набуло чинності вранці 24 листопада, розраховане на чотири дні. За цей час мають бути звільнені 50 ізраїльських заручників та 150 палестинських ув'язнених. Крім того, умови передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний пропуск у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом. За даними The Times of Israel, у перший день перемир'я умови з доставки гумдопомоги були виконані.