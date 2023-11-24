ХАМАС звільнив першу групу заручників, захоплених у Ізраїлі

Серед звільнених бойовиками ХАМАСу заручників є ізраїльтяни й громадяни Тайланду. Очікується, що під час чотириденного перемир'я бойовикі звільнять щонайменше 50 бранців.

Радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане терористичним у США і ЄС, повідомило в п'ятницю, 24 листопада, про звільнення першої групи заручників, захоплених 7 жовтня під час кривавого нападу на Ізраїль, повідомляє AFP. Передача відбулася в рамках узгодженого раніше чотириденного перемир’я між ХАМАСом і Ізраїлем.

"Полонених передали Червоному Хресту, який передасть їх єгиптянам" на контрольно-пропускному пункті "Рафах", повідомило AFP джерело, близьке до ХАМАСу.

Крім того, джерело агенції у військовому крилі ХАМАСу підтвердило факт передачі, додавши: "Це перша група в рамках угоди".

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Бойовики ХАМАСу звільнили 13 ізраїльтян і 12 тайців

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, до першої групи звільнених заручників увійшли 13 жінок і дітей, пише dpa. Крім того, прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін повідомив у соцмережі X, що 12 тайських заручників, викрадених під час нападу ХАМАСу на територію Ізраїлю 7 жовтня, також були звільнені в п'ятницю. Близьке до ХАМАСу джерело AFP назвало звільнення громадян Таїланду "жестом", який зробив ХАМАС.

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Очікується, що під час чотириденного перемир'я буде звільнено щонайменше 50 утримуваних ісламістами заручників, а в руках палестинських бойовиків залишиться близько 190 людей. В обмін на це очікується звільнення 150 палестинських в'язнів.

Заручників доставлять з території Єгипту до Ізраїлю

Радник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з правових питань Зів Агмон повідомив журналістам, що звільнених заручників прийматиме індивідуально або групами Міжнародний комітет Червоного Хреста. Згодом їх мають переправити через кордон і передати ізраїльській армії. З Ель-Аріша на Синайському півострові вони будуть доставлені в Ізраїль літаком, повідомило AFP джерело в єгипетських органах безпеки.

Після медичного обстеження звільнені зможуть зателефонувати членам своїх родин до того, як вони зустрінуться з ними в ізраїльських медичних установах, додав Агмон.

Раніше агенція AFP підтвердила особу 210 з приблизно 240 захоплених заручників. Щонайменше 35 із них - діти, 18 з них на той момент були у віці 10 років або молодше. Раніше ХАМАС звільнив чотирьох жінок, а ізраїльські військові зуміли звільнити з полону ще одну. Двоє інших заручників, у тому числі жінка-військова, були знайдені ізраїльськими військами в Газі мертвими.