Ізраїль і ХАМАС узгодили деталі чотириденного перемир'я

Чотириденне перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом розпочнеться вранці 24 листопада. Цього дня мають звільнити першу групу ізраїльських заручників, захоплених бойовиками угруповання під час нападу на Ізраїль.

Ізраїль і палестинське ісламістське угрупування ХАМАС, визнане терористичним у США та Євросоюзі, погодили деталі чотириденного перемир'я. Згідно з досягнутими домовленостями, перемир'я має розпочатися 24 листопада о 7 ранку за місцевим часом. Про це повідомив в четвер, 23 листопада, речник МЗС Катару, який виступає посередником у перемовинах між ХАМАСом і Ізраїлем, передає інформагентство Reuters.

Згодом цього ж дня мають звільнити першу групу ізраїльських заручників, захоплених під час нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

За словами речника МЗС Катару Маджеда Аль-Ансарі, досягнуті домовленості передбачають всеосяжне припинення вогню на півночі і півдні Сектора Гази. Крім того, до Сектора Гази має почати надходити гуманітарна допомога. Також очікується, що ізраїльська сторона, своєю чергою, звільнить палестинців, утримуваних у в’язницях Ізраїлю, додав речник МЗС Катару.

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Представники ХАМАСу підтвердила у Telegram-каналі угруповання, що всі бойові дії з боку його сил припиняться. Своєю чергою Ізраїль отримав початковий список заручників, яких планується звільнити з Сектора Гази після того, як режим припинення вогню набуде чинності, повідомила в четвер канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

"Відповідні органи перевіряють деталі списку і наразі контактують з усіма сім'ями", - йдеться у повідомленні канцелярії Нетаньяху.

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Нагадаємо, у відповідь напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, що призвів до загибелі понад 1,2 тисячі ізраїльтян, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну операцію в Секторі Гази. Спочатку Ізраїль завдавав масивних ударів з повітря, а потім ізраїльські силовики розпочали наземну операцію на території Сектора Гази.

За даними медичних служб Сектора Гази, котрі підпорядковуються ХАМАСу, внаслідок ударів ізраїльської армії загинуло вже понад 14 тисяч людей. Перевірити ці повідомлення із незалежних джерел неможливо.