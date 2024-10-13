У Литві розпочалися парламентські вибори

Вибори до парламенту Литви пройдуть у два етапи. Згідно з результатами опитувань, за їхніми підсумками можлива зміна уряду в країні.

У Литві вранці у неділю, 13 жовтня, розпочалися парламентські вибори, які можуть призвести до зміни уряду в цій балтійській країні. Останні опитування свідчать про те, що опозиційні соціал-демократи можуть стати найсильнішою політичною силою, тоді як консервативний "Союз Вітчизни - Християнські демократи" під керівництвом прем'єр-міністерки Інґріди Шимоніте, ймовірно, займе третє місце, повідомляє агенція dpa.

Приблизно 2,4 мільйона литовських громадян мають право голосу. Виборчі дільниці відкрилися о сьомій ранку за місцевим часом і працюватимуть до восьмої години вечора. За конституцією, у Сеймі Литви 141 місце, вибори до нього відбуваються у два тури. У першому турі виборці голосують за партійні списки (70 місць), а через два тижні - за кандидатів у одномандатних округах (71 місце). Соціологічні опитування поки що дають уявлення радше про результати першого туру, ніж про підсумки всієї виборчої кампанії.

Політична ситуація в країні напружена: Литва, що межує з російським ексклавом Калінінградом та Білоруссю, стикається з безпосередньою загрозою через війну Росії проти України. Політичні сили в Литві підтримують чіткий західний курс щодо ЄС та НАТО, а також рішучу підтримку України.

Виклики для чинного уряду

Виклики останніх років - від суворих заходів під час COVID-19 до збільшення кількості мігрантів - суттєво підривають консервативний уряд Шимоніте, який перебуває при владі з 2020 року. Хоча, за статистикою, у Литві доходи громадян стабільно зростають, а рівень інфляції є одним з найнижчих в ЄС, багато виборців не вражені цими показниками, нагадує dpa.

Шимоніте піддавалася критиці за жорсткі заходи під час пандемії, зокрема за те, що її уряд не надав достатньої підтримки компаніям під час локдауну, і за обмежений доступ до медичних послуг для тисяч людей. Крім того, прем'єрка отримала негативні відгуки за те, як вона боролась з міграційною кризою, коли мігранти прибували до країни через Білорусь, зокрема з Африки та Близького Сходу.

Необхідність коаліції в новому уряді

Останні опитування показують, що опозиційна соціал-демократична партія, очолювана Вілією Блінкевічюте, може отримати вдвічі більше голосів, ніж "Союз Вітчизни - Християнські демократи" Шимоніте. Проте жодна з партій не отримає більше 20 відсотків голосів, що змусить їх шукати союзників для формування коаліції. Соціал-демократи вже відкинули можливість співпраці з правою партією "Зоря Німану", яку очолює Ремигіус Жемайтіс, який раніше відмовився від депутатського мандату через скандал з антисемітськими висловлюваннями.

Зовнішню політику визначає президент

Аналітики вважають, що зміна влади не призведе до значних змін у зовнішній політиці Литви, оскільки цей напрямок традиційно визначає президент. У цьому році президент Гітанас Науседа отримав другий термін, після того як він переміг Шимоніте на президентських виборах, зазначає AP.

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, перші результати очікуються в ніч на понеділок.