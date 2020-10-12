 Консерватори перемогли на виборах до Сейму Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

Консерватори перемогли на виборах до Сейму Литви

Очікується, що в Литві сформують правоцентристську коаліцію, яку очолить лідерка партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" Інгріда Шимоніте.

Жителі Вільнюса голосують у другому турі виборів до Сейму

Жителі Вільнюса голосують у другому турі виборів до Сейму

Права консервативна партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" здобула перемогу на виборах до парламенту країни - Сейму. Як свідчать попередні результати голосування, опубліковані в ніч на понеділок, 26 жовтня, ця партія за підсумками двох турів виборів отримає 50 із 141 місця в однопалатному парламенті країни.

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Представники партії вже почали переговори про створення правлячої правоцентристської коаліції із Ліберальним рухом і Партією свободи, які отримали за підсумками виборів 13 і 11 мандатів відповідно, повідомляє агентство BNS. Представники трьох партій після зустрічі в Сеймі ухвалили спільну декларацію про те, що вони готові сформувати уряд на чолі з лідеркою партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" Інгрідою Шимоніте.

Партія прем'єра Литви стала другою на виборах до Сейму

Партія чинного прем'єр-міністра Литви Саулюса Скверняліса "Союз селян і зелених Литви" посіла друге місце і отримала за підсумками двох турів 32 місця в Сеймі.

Явка в другому турі виборів до Сейму становила 37,9 відсотків. Вибори проводилися на тлі пандемії COVID-19, тому виборців просили приходити на виборчі дільниці в масках і дотримуватися дистанції.

Наразі епідеміологічні показники в Литві кращі за середньоєвропейські, але останнім часом почала зростати кількість нових заражень. За минулу добу в країні виявили 603 нові випадки зараження коронавірусом, що для Литви є рекордним показником.

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