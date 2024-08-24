Литва планує передати Україні 5000 дронів до кінця осені

Найближчим часом Україна отримає новий пакет військової допомоги від Литви, повідомила Інгріда Шимоніте під час візиту до Києва. А до кінця осені її країна планує передати Києву п'ять тисяч дронів.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 24 серпня, в Києві прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила його про те, яку військову допомогу її країна планує передати протягом осені.

Так, новий пакет озброєнь, про постачання якого повідомлялося минулого тижня, має прибути в Україну вже найближчим часом. "Він передбачатиме 10 систем протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, 30 протидронних ракет та інше спорядження, озброєння і боєприпаси", - розповіла прем'єрка на персконференції після зустрічі.

Також Литва виділяє 35 мільйонів євро на закупівлю радіолокаційних станцій і обладнання для розмінування України. "До кінця осені ми сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - додала Шимоніте.

Литва витратить понад 0,25 відсотка ВВП на допомогу Україні

Прем'єрка країни нагадала, що Литва зобов'язалася щороку витрачати принаймні 0,25 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборонну та безпекову допомогу Україні.

"Мій уряд не тільки забезпечить, а й перевиконає цей план. Я сподіваюся, що незалежно від того, який уряд у нас буде після виборів у жовтні, він залишиться відданим цій меті", - наголосила вона і закликала партнерів та союзників взяти на себе такі ж зобов'язання.

Шимоніте додала, що Литва також планує надати новий пакет обладнання для допомоги у відновленні української енергетики і продовжить підтримувати відновлення України з фокусом на освітньому та медичному секторах.

"Сьогодні ще один дитячий садок у Бородянці, який Литва допомагала відновити, був відкритий і готовий вітати українських дітей. У відповідь на запит президента Зеленського ми також допоможемо трьом госпіталям у Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях", - зазначила вона.

Шимоніте: Україні треба передати всі заморожені активи РФ

Інгріда Шимоніте також зауважила, що "єдиний справедливий спосіб" фінансувати відновлення України - це змусити заплатити агресора за завдану шкоду. "Литва не втомиться повторювати, що всі російські активи, які були заморожені і знерухомлені в рамках наших санкцій, повинні бути спрямовані до України", - наголосила вона.

Прем'єрка додала, що потрібно посилювати проти Росії "та її поплічників": Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

Шимоніте: Росіяни несуть відповідальність за те, що відбувається на їх території

Вона також висловила переконання, що напад Росії на Україну не означає, що українські військові мусять захищатися лише на своїй території.

"Іноді мене дивує, що люди думають, що якщо Україна зазнала вторгнення Росії, то це означає, що війна може тривати тільки на території України. Це не так повинно виглядати, тому що це просто не чесно. Тому, звісно, росіяни мають нести ризики і відповідальність за те, що може статися на їхній території", - наголосила вона.

Прем'єрка додала, що Литва з великою увагою спостерігає за операцією Збройних сил України в Курській області РФ і бачить, що президент Росії Володимир Путін не переймається "за своїх людей і свої кордони".

"Він не турбується про захист свого народу дуже сильно, тому що цінність людського життя в Росії зовсім інша, ніж цінність життя у всіх наших державах. І відповідь дуже проста: Росія може припинити всі ці операції в Курську, будь-де. Просто може зупинити війну", - наголосила Шимоніте.